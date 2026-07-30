El disco de Metallica que se considera el mejor de los años 80 según expertos ¿Lo ha escuchado?

Sin duda, los mejores éxitos del rock clásico se lanzaron en los 70 y los 80, logrando no solo posicionar el género, sino también mostrando nuevas versiones que nadie esperaba escuchar en ese momento. Por eso, en esta oportunidad, los expertos dieron a conocer detalles de cuál fue ese disco de Metallica que logró posicionarse como el mejor de los años 80 y es uno de los más escuchados de la banda.

Es importante mencionar que esta no fue la única banda que llegó a destacarse en ese momento, sino que varios artistas lanzaron sus sencillos y los posicionaron a nivel internacional. Una de ellas fue AC/DC con su disco Back in Black, que se posicionó como uno de los más importantes de la banda, quienes no solo lograron tener éxito en ventas, sino que también superaron el disco de Thriller de Michael Jackson, que es uno de los más exitosos en el mundo.

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¿Cuál es el mejor disco de Metallica de los 80 según expertos?

Una y otra vez cientos de expertos en rock, pero también en general en música, han dado a conocer que uno de los discos más importantes de Metallica es Master of Puppets, que se estrenó en 1986. Para muchos es considerada toda una obra de arte de trash metal, con un sonido bastante fuerte que logra conectar con los espectadores desde el primer momento.

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Las canciones más populares son ‘Battery’, ‘Master of Puppets”, entre otras que se pueden considerar los discos más escuchados de la banda a lo largo de los años. Incluso, años después, aún hay quienes hablan de todo lo que hicieron para poder conseguir esos sonidos únicos que nadie podía lograr en ese entonces.

Pero no fue el único de la banda que llegó a destacar, pues Ride the Lightning, el disco de Metallica que se estrenó en 1984, también es uno de los más populares y comerciales. En ese momento, ellos querían pasar de forma definitiva de un sonido suave a algo más fuerte, esperando que la acogida de sus seguidores fuera la mejor.