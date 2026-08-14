¿Dónde hacer voluntariado en Bogotá este fin de semana para ayudar a los afectados por el temblor?

Ya han pasado algunos días desde que se presentó en Colombia el fuerte temblor, y las autoridades todos los días dan nuevos reportes sobre las personas afectadas, los que murieron bajo los escombros y todas las ayudas que se necesitan en los diferentes puntos. Por eso, la invitación en los múltiples centros de acopio es para que los voluntarios puedan llegar a ayudar a armar kits, seleccionar ropa y alistar alimentos para mandar a las zonas donde se presenciaron más daños.

Así que si usted es una de las personas que está buscando dónde hacer voluntariado este fin de semana, le tenemos el listado de todos los sitios oficiales y los horarios para que pueda sumar sus manos a esta causa. Tenga en cuenta que hay varios puntos autorizados, pero no en todos están aceptando a los voluntarios, teniendo en cuenta que en algunos casos requiere experiencia previa.

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Lugares para hacer voluntariado este fin de semana en Bogotá

El centro de acopio más grande de Colombia en este momento es el estadio El Campín de Bogotá, en donde todas las personas que quieran llevar sus ayudas podrán hacerlo y allí los voluntarios se van a encargar de clasificar todo para enviar a las ciudades con más daños. Allí, las personas pueden ir a hacer voluntariado 24/7; los horarios en donde más necesitan ayuda son en las noches, teniendo en cuenta que es el momento donde dejan todo listo para empacar en los camiones.

Se necesitan voluntarios en Bogotá. Antes de sumarte, revisa dónde y cómo puedes ayudar: hay puntos que necesitan apoyo para recibir, organizar, clasificar y cargar donaciones. Infórmate y súmate. pic.twitter.com/df2fpRWwZy — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) August 14, 2026

La Cruz Roja también necesita voluntarios y tiene horarios de 24 horas para que las personas que están interesadas puedan asistir a ayudar. Allí se van a clasificar alimentos y kits para poder enviar a todas las zonas afectadas; además, también puede llevar sus donaciones directamente para que ellos empiecen a clasificar.

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El Palacio de los Deportes está recibiendo donaciones para todas las personas que quedaron afectadas en el Chocó. Allí se necesitan personas que quieran ayudar a clasificar y empacar los alimentos, productos de aseo, medicamentos, con el fin de poder hacer rápidamente la ayuda a esta zona donde hay afectación de viviendas de más del 90%.

Como estos, hay diferentes puntos de acopio que han hecho los ciudadanos en distintas zonas de la ciudad con el fin de poder llevar todas las ayudas a las regiones. Para ser voluntario, debe comunicarse directamente con estos lugares, con el fin de establecer horarios y fechas en las que van a recibir todas las donaciones.