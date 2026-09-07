La mejor banda de rock de toda la historia, según el famoso guitarrista Brian May: no es Queen

Brian May es una de las figuras más rutilantes y destacadas en la historia del rock. Este guitarrista brilló de forma icónica, gracias a su capacidad de imponer un estilo notable, y componer ritmos inolvidables para la industria musica.

Particularmente, este artista fue un pilar notable dentro del éxito de Queen, gracias a su notable talento, y a una experiencia musical, que por mucho tiempo ha servido como guía para el grupo, incluso tras el fallecimiento de Freddie Mercury.

Por esto, y cada uno de sus éxitos, May se ha convertido en una voz de opinión más que respetada dentro de la industria musical.

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De hecho, en varias ocasiones este guitarrista ha opinado sobre el género, en el que se ha atrevido incluso a elegir a la mejor banda de la historia, y no es Queen.

La mejor banda de rock de toda la historia, según Brian May

Para nadie es un secreto que Brian May ha gozado de una popularidad enorme a lo largo de la historia. Su larga melena y su guitarra lo han convertido en un icono inconfundible para los amantes de la música.

Muchos de los éxitos de Queen llevan el ritmo de May como una figura clave y central en el estilo sonoro, por lo que el guitarrista acumula una trayectoria amada por miles de fans.

Aun así, como cualquier músico, el propio May tiene sus bases y guías que le permitieron llegar al género con pasos por seguir.

De hecho, una de las bandas que comenzó el camino de May en el rock es considerada por él como la mejor de la historia. Se trata de una agrupación legendaria como lo son los Beatles.

En una ocasión, May escribió un artículo donde reconoció su amor musical por John Lennon. Allí el guitarrista se deshizo en elogios por este músico, pero también por su banda.

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Según Brian, los Beatles funcionaron como una guía abierta para Queen y el resto del rock hacia el camino del éxito. De acuerdo con este artista, los Beatles fueron un fenómeno total del siglo XX, gracias a su talento.

Para el guitarrista de Queen, los Beatles acabaron por ser la cima de la composición y el apice mayor de una escala rock que a día de hoy sigue creciendo gracias a sus bases.

Sin lugar a dudas, Queen es una de las bandas más legendarias de la música, pero muchos reconocen que sin los Beatles, las demás agrupaciones no habrían tenido el camino pavimentado para andar.