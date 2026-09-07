¿Quién es el máximo goleador histórico de la Copa Sudamericana? Tiene 20 goles

La Copa Sudamericana es, sin lugar a dudas, uno de los grandes torneos del fútbol en este continente. Esta competencia presenta a varios equipos que buscan conseguir la gloria del balompié desde las canchas de la región.

Distintos clubes y jugadores han demostrado un gran brillo en esta competencia. De hecho, muchos de ellos han logrado alcanzar récords increíbles.

Claramente, quienes han demostrado una notable cantidad de brillo han sido quienes han definido partidos a partir de sus goles. De hecho, hay un jugador en concreto que destaca como el mejor goleador de este torneo.

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En caso de que usted no conozca quien es el líder de la corona de esta categoría, aquí le contamos los detalles.

¿Quién es el máximo goleador histórico de la Copa Sudamericana?

La Copa Sudamericana ha resaltado de manera indudable como una de las competencias más históricas del fútbol. Este torneo ha otorgado una de las coronas del fútbol en Sudamérica, para equipos totalmente brillantes.

Equipos de Colombia y el resto del continente se han coronado en esta competencia, con rendimientos históricos por parte de varios jugadores.

Grandes figuras han resaltado gracias a su capacidad de conseguir tantos totalmente brillantes en instancias de gran importancia.

Un gran testimonio de este tipo de logros es Hernán Barcos. Este jugador de origen argentino es el máximo goleador de esta competencia, con un total de 20 tantos.

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Aunque nunca logró levantar este trofeo, Barcos sorprendió al contar con varias participaciones históricas en esta competencia, siendo la de 2011 con Liga de Quito una de las más recordadas.

El ranking al completo de los 10 máximos goleadores se presenta de la siguiente manera:

Hernán Barcos – 20

Gonzalo Mastriani – 19

Hernán Rodrigo López – 16

Miler Bolaños – 16

Bernardo Cuesta – 15

Miguel Borja – 15

Nicolás Fernández – 15

Silvio Romero – 15

Rafael Moura – 14

José Sand – 14

Cada uno de estos jugadores ha sellado una pieza importante para la historia, con sus nombres puestos en la parte más alta y resaltante de esta competencia.

Sin lugar a dudas, estos talentos destacan para el balompié sudamericano, y lo harán por varios años, gracias a su fiereza y capacidad para defender su camiseta en el terreno de juega de esta gran competencia de prestigio internacional.