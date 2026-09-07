Todo lo que debe jugar antes de GTA VI: los pasos para entender la icónica saga completa

GTA VI es uno de los principales atractivos para la industria del ‘gaming’ en este 2026. Esta producción de Rockstar Games es esperada por miles de fanáticos a nivel mundial, quienes sueñan con poder ver próximamente el lanzamiento de este ansiado videojuego.

Este título llegará por todo lo alto con un nivel inesperado de innovación, tanto en mecánicas, como también en lo que se refiere a gráficos.

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Si usted es uno de los ‘gamers’ que está a la espera de poder disfrutar de un nuevo título, aquí le contamos todo lo que debe jugar ante del ansiado ‘Grand Theft Auto VI’.

Todo lo que debe jugar antes de GTA VI

Para nadie es un secreto que la emoción por este videojuego es total. Miles de personas anhelan poder ver GTA VI al detalle, con el gran lanzamiento de este título al detalle.

Los amantes del ‘gaming’ podrán disfrutar de este título próximamente, con una nueva entrega de esta icónica saga. Cabe aclarar que esta franquicia cuenta varias historias, no solo una.

Por ello, no hay un orden puntual que deba seguir. No obstante, si desea entender el estilo de esta saga, y conocer todos los lanzamientos de Grand Theft Auto, le contamos que hay títulos que debe disfrutar antes de esta nueva edición.

Los títulos que deberá completar antes de GTA VI son:

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto: San Andreas

Estos 3 videojuegos le permitirán conocer de manera profunda el estilo de GTA y cada uno de los elementos que han hecho de esta saga una de las más brillantes de la historia.

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Del mismo modo, también se recomiendan otros videojuegos que, aunque no son parte exacta del mundo GTA, son parte de la historia moderna de Rockstar Games y le permitirá saber que esperar del Grand Theft Auto VI.

¿Cuándo saldrá este videojuego?

Si usted quiere disfrutar de GTA VI, la espera por este título es total. Particularmente, este videojuego saldrá el próximo 19 de noviembre, para los usuarios de PS5 y Xbox Series X|S.

Por otro lado, el gran estreno para PC se dará un poco más adelante, aunque rumores indican que su llegada solo tomaría meses de diferencia, respecto al estreno en consolas.