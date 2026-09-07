¿Cuánto falta para la próxima película de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’? Empieza la cuenta atrás

‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ se ha convertido en una de las grandes tendencias del mundo del anime en los últimos meses. Esta gran producción ha encantado a miles de personas a nivel internacional, gracias a su trama y personajes.

La emoción por esta serie ha sido notoria, sobre todo con nuevos arcos y entregas que han liderado la industria durante los últimos años.

De hecho, el éxito de esta producción ha permitido su llegada reciente a la gran pantalla de los cines, donde encantó a miles de personas.

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Esto ocurrió con la primera parte del arco del ‘Castillo Infinito’. Aun queda otra producción para la emoción de los fanáticos, y aquí le contamos cuando será lanzada.

¿Cuánto falta para la próxima película de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’?

‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ ha sido uno de los animes más sorprendentes del último tiempo. Desde hace varios años, esta producción se ha convertido en uno de los baluartes más grandes de la era moderna del anime.

La historia de Tanjiro ha llegado al corazón de miles de personas, sobre todo por la forma en que une un trasfondo sentimental con un desarrollo lleno de acción.

Dicha transformación de esta historia al formato de cine ha sido absoluto. El gran lanzamiento de esta producción ha conseguido romper una cantidad enorme de récords a nivel histórico.

Tal ha sido el éxito que ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ prepara un nuevo estreno en cines, con la segunda parte del arco del Castillo Infinito.

Esta producción entregará una cantidad enorme de emoción, con una segunda parte que buscará destronar todos los logros conseguidos por la primera.

Si usted es un fanático de esta producción, le contamos que la gran salida de esta segunda parte está pautada para 2027. Aun se desconoce el día exacto en el que se dará este lanzamiento.

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Aun así, se espera que próximamente se den nuevos anuncios sobre esta producción y adelantos que encanten a los amantes del anime.

Por ahora puede disfrutar de la primera entrega, la cual ya está presente en Crunchyroll, y en próximos días en nuevas plataformas de ‘streaming’, como es el caso de HBO Max, donde llegará esta película que ha estremecido a todo el anime.