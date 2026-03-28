La banda a la que le habría gustado entrar a Brian May si no existía Queen: “no tengo la talla”

Brian May es uno de los guitarristas más grandes y legendarios en la historia del rock. La virtuosidad, talento y creatividad de este artista han quedado bastante demostrados, tanto en apariciones en solitario, como en sus tiempos en Queen.

May entró por todo lo alto a los puestos más legendarios del rock, gracias a su brillo con Queen, y la forma en que logró componer himnos absolutos para este género, con una de las bandas más grandes de la historia.

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Sin embargo, hay otra agrupación que el propio Brian destaca, y de la cual confiesa haber querido ser parte, en caso de que la banda liderada por Freddie Mercury no hubiera existido.

La banda a la que le habría gustado entrar a Brian May, de Queen

Indudablemente la identidad de Queen es una de las más marcadas en la historia del rock. Esta banda fue capaz de estremecer y cambiar el rock de manera notable, a partir de canciones y presentaciones brillantes.

Este estilo hizo que Queen tuviera una capacidad de posicionarse a la distancia de otras bandas, que resultaban claramente opuestas al estilo de la banda de Freddie Mercury.

A pesar de esto, varias de estas agrupaciones tenían el cariño de los integrantes de Queen, e incluso, recientemente, Brian May reveló que le habría gustado ser parte de una.

En una entrevista para The Independent, May destacó que una de las bandas más opuestas a Queen era AC/DC, la icónica agrupación australiana de hard rock.

Según explicó May, le habría gustado ser parte de esta banda, aunque dijo “no tengo la talla”. Según el guitarrista, el estilo de AC/DC es contrario al de Queen, pero, los de Angus Young destacan por su pureza, la cual respeta.

Brian May resaltó que la identidad de esta banda es destacada, al punto en que su estilo es muy marcado, y cada nota de esta agrupación es fácilmente asociable a la misma.

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Sin dudas, imaginar a Brian May en AC/DC o a Angus Young en Queen es un sueño. Pero, lo cierto es que ambos son parte de la mayor élite en la historia de los guitarristas.

Del mismo modo, tanto AC/DC como Queen son dos bandas completamente legendarias, que han marcado época dentro del rock y la música a nivel mundial.