La canción de Queen que no le gustaba a Brian May: es un clásico del rock y no quería grabarla

Brian May, guitarrista de Queen es, sin dudas, uno de los nombres más brillantes en la historia del rock como género. Este artista ha sido capaz de sellar un legado indudable e inolvidable dentro de la música con su talento.

Particularmente, la trayectoria de May es intachable, y su habilidad con la guitarra ha sido capaz de dejar varios acordes grabados en la memoria de los fans.

Sin embargo, algo que pocos saben es que, Brian May tenía una canción en particular que no era de su agrado dentro del catálogo de Queen, y aquí les contamos de cuál se trata.

La canción de Queen que no le gustaba a Brian May

Queen posee una cantidad impresionante de clásicos y de éxitos que han llegado a quedar como historia imborrable de la música.

Sin embargo, algo que algunos no saben es que, uno de estos en específico, no deseaba ser grabado por Brian May, ya que no era de su agrado.

Este se trata de un éxito de 1978, el cual formó parte del álbum ‘Jazz’. De hecho, esta es considerada por muchos la mejor canción de este disco.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Don’t Stop Me Now’, una canción que resulta brillante para los amantes de esta banda.

La adrenalina y energía que contagia ‘Don’t Stop Me Now’ es destacada, por lo que posee el fanatismo de varios amantes de la banda.

Sin embargo, para Brian May esta canción no era agradable, especialmente por su letra. Según el guitarrista esta composición gira entorno a un hedonismo que no le agrada.

De hecho, esta canción hace referencia en su significado a una energía eufórica, y en vivir la vida sin detenimiento, lo que ha inspirado a miles de personas a lo largo de los años.

Brian May dijo en entrevista con MOJO que se resistió por varios años a aceptar el éxito de esta canción. Aun así, con el tiempo comprendió que puede deberse al hecho de que tiene sueños oscuros y hedonistas de muchas personas.

Lo cierto es que, esta canción de Queen igualmente fue lanzada, y se convirtió en un gran éxito. A día de hoy, ‘Don’t Stop Me’ sigue siendo parte de una cantidad incontable de ‘playlists’.