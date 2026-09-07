La canción de Aerosmith que le cambió la vida para siempre a la banda: es un clásico del rock

Aerosmith es, indudablemente, una de las bandas más grandes y legendarias de la historia del rock. La agrupación de Steven Tyler ha enamorado a miles de fanáticos a lo largo de los años, gracias a sus capacidades.

Este grupo conquistó a muchos seguidores, gracias a sus éxitos y a una capacidad enorme para sorprender a su entorno, con sentimiento y potencia unidos.

Varias de las canciones de esta agrupación han llegado a convertirse en éxitos brillantes para la industria. Sin embargo, hay una en particular que encantó a sus fans, al punto de cambiar para siempre la vida del grupo y sus integrantes.

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En caso de que no sepas de cual se trata, te contamos aquí al detalle la historia de este grupo dentro de la música.

La canción de Aerosmith que le cambió la vida para siempre a la banda

La trayectoria de Aerosmith es una de las más resaltantes dentro del mundo del rock. Este grupo se convirtió en un bastión inigualable de la industria, gracias a su capacidad de sorprender con sus ritmos y letras.

Sin lugar a dudas, uno de los principales atractivos de este grupo fue la voz de Steven Tyler. Su estilo rasgado sorprendió a todos, e hizo de su canto una impronta inconfundible.

El estilo de esta agrupación le permitió lanzar varios éxitos legendarios, y que de hecho, a día de hoy son recordados como parte clave en la historia del rock.

Sin embargo, hay uno en concreto que cambió para siempre la vida de este grupo, al punto de hacer que su trayectoria diera un vuelco total de arriba a abajo.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Dream On’. Esta es una de las canciones más icónicas del rock, sobre todo por su estilo brillante, y un ‘riff’ que llegó a ser muy pegadizo.

Esta canción ha llegado a mantenerse en la viralidad, incluso varias décadas después de su lanzamiento a mediados de los ’70’s.

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El éxito de ‘Dream On’ se convirtió por varios años en la bandera central de la relevancia de Aerosmith, al punto de permitir que esta banda diera un salto indudable a la fama.

La vida musical de Aerosmith es una de las más icónicas del rock, gracias a que, a pesar de varios altibajos, brillaron en lo más alto, gracias a canciones como ‘Dream On’.