Así suena ‘Paradise City’ de Guns N’ Roses en la voz de Chester Bennington: es una joya

‘Paradise City’ de Guns N’ Roses es una de las canciones más icónicas de la historia del rock. La banda de Axl Rose y compañía ha logrado acumular una gran fama a partir de este tipo de éxitos, y de composiciones brillantes.

Una de ellas es justamente ‘Paradise City’, una canción que ha permitido liberar grandes emociones para los fanáticos de Guns N’ Roses y el rock, a partir de un ritmo frenético y brillante.

Sin embargo, ¿Alguna vez ha imaginado ‘Paradise City’ en la voz de Chester Bennington? Aquí les despejamos la duda de como sonaría, y les anticipamos que es una joya.

Así suena ‘Paradise City’ de Guns N’ Roses en la voz de Chester Bennington

‘Paradise City’ es una de las obras más grandes en la historia del rock. Axl logra una interpretación brillante, acompañado por solos frenéticos que Slash ha convertido en clásicos.

Esta canción se convirtió en un himno del rock con el que incluso Guns N’ Roses ha cerrado sus shows por décadas.

Esto ha hecho que sus fanáticos se acostumbren a su sonido, e incluso, asocien su ritmo al de Guns N’ Roses. Sin embargo, su éxito ha llevado a que sea interpretada por otras bandas, especialmente tras la separación de esta agrupación.

De hecho, algo que muy pocos saben es que una de estas interpretaciones fue a cargo de Chester Bennington, cantante de Linkin Park, con incluso, la compañía de Slash.

En una sociedad actual donde reinan los videos con inteligencia artificial, les contamos que en este caso no lo es, es real, y aquí les mostramos como suena ‘Paradise City’ en la voz de una leyenda como Chester Bennington.

Chester Bennington & Slash performing "Paradise City" by Guns N' Roses (2008) pic.twitter.com/D9cfn51agN — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) December 8, 2025

Este gran hecho tuvo lugar en 2008, durante una interpretación que contó con la presencia de Slash, y que incluso se repitió tiempo después junto a Duff McKagan y Steven Adler.

Sin lugar a dudas, este éxito es brillante, y la voz de Chester Bennington, una auténtica leyenda de los micrófonos refuerza la potencia que posee esta composición tanto en el catálogo de Guns N’ Roses como en la música.