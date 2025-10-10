¿Por qué Duff McKagan, de Guns N’ Roses, estuvo en Radioacktiva? Fue toda una sorpresa

Los Guns N’ Roses no dejan de hacer historia en Colombia, por lo que la aclamada banda de rock se presentó en el Vive Claro en Bogotá para dar un show por todo lo alto. Incluso, a lo largo de su presentación rindieron un homenaje a la banda Iron Maiden y al fallecido artista, Ozzy Osbourne, emocionando a todos sus fans.

Pero esto no fue todo, pues el pasado miércoles ocho de octubre del 2025 el reconocido bajista de Guns N’ Roses, Duff McKagan, llegó hasta la cabina de Radioacktiva para contarnos un poco sobre todo lo que ha sido la experiencia de su gira. Además, también reveló algunos secretos de su vida, detalles de todo lo que ha vivido con una de las bandas más populares, entre otros.

Lo que más llamó la atención de nuestros seguidores fue la inesperada llegada del bajista, quien tomó la decisión de visitar únicamente la emisora Radioacktiva, una de las más importantes en el género a nivel nacional e internacional. Por lo que el artista habló con nosotros durante algunos minutos, compartió con parte del equipo e hizo historia al visitar las instalaciones de Caracol Radio.

¿Por qué Duff McKagan estuvo en Radioacktiva?

Aunque muchos de nuestros oyentes pensaron que todo esto había sido planeado desde hace varios días, esto no fue así. Por eso, Pacho Cardona decidió dar a conocer varios detalles en redes sociales de cómo pasó todo para que se diera la entrevista con Duff McKagan.

Es importante mencionar que Duff es el bajista de los Guns N’ Roses desde hace varios años, por lo que durante este tiempo en diferentes oportunidades ha sorprendido con su actuación en el escenario. Pero antes de esto, él trabajó en un programa de radio, por lo que al volver a una cabina, sintió todo lo que eran sus raíces, al punto de mencionar que todos éramos “colegas”.

La llegada de Duff a Radioacktiva fue toda una sorpresa, pues nadie sabía que existía la posibilidad de que él llegara a las instalaciones de Caracol Radio. Pues cuando ellos llegaron a Colombia, casualmente el conductor de su camioneta era fan del planeta rock, por lo que le contó al bajista todo lo que hacíamos en la cabina.

“Resulta que uno de los que maneja la camioneta de ellos en Colombia es uno de los nuestros, es un seguidor de nosotros”. Entonces le habló de Radioacktiva, le habló del pódcast que él tiene con la esposa y que suena en Radioacktiva y él dijo “yo tengo que estar allá, llévame allá”, mencionó Pacho Cardona.

Fue así como horas después, el bajista terminó en la cabina de la emisora del planeta rock, haciendo historia al cumplir su sueño de volver a hacer radio en vivo y en esta oportunidad, desde la cabina de Radioacktiva, una de las emisoras insignia del rock en Colombia.