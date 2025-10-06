Estas fueron las 4 primeras canciones lanzadas por Guns N’ Roses en la historia: no son del ‘Appetite for Destruction’

Guns N’ Roses es una de las bandas más grandes en la historia del rock. Esta brillante agrupación de ‘sleaze’ brilló por años, gracias a una potencia y una fama envidiable demostrada de manera imparable por años.

Para nadie es un secreto que, el primer gran recuerdo de este colectivo liderado por Axl Rose, es su ‘Appetite for Destruction’ de 1987, en lo que es uno de los mejores álbumes debut de la historia.

Más noticias: Este es el posible setlist de Guns N’ Roses para su concierto en Bogotá

Sin embargo, en este caso puntual les hablaremos sobre 4 canciones que no estuvieron en este álbum, y que curiosamente fueron de los primeros lanzamientos en la historia de esta banda.

Las 4 primeras canciones lanzadas en la historia de Guns N’ Roses

Guns N’ Roses ha sido capaz de lanzar una cantidad enorme de himnos. Canciones de esta banda como ‘November Rain’ o ‘Sweet Child O’ Mine’ han quedado tatuadas en la historia de lo más alto del rock.

Sin embargo, el camino de la banda dentro de la industria comenzó mucho antes, incluso con nombres como Hollywood Rose o L.A. Guns.

Claramente muchos recuerdan sus primeros pasos con el ‘Appetite for Destruction’ pero, Axl Rose, Slash y compañía, empezaban a formar su sonido desde antes.

Esto fue demostrado con un gran EP, como lo fue el ‘Live ?!*@ Like a Suicide’. En este primer lanzamiento, la banda daba claras muestras de raíces de lo que sería tiempo después.

Muchos desconocen este lanzamiento. Aun así, lo que no saben, es que esta producción guarda lo que fueron las primeras canciones en la historia de Guns N’ Roses.

Más noticias: Guns N’ Roses anunció nuevo disco ‘LIVE ERA ’87-’93’ ¿Cuándo estará disponible?

Su ‘tracklist’ estaba compuesto por 4 canciones: ‘Mama Kin’, ‘Reckless Life’, ‘Nice Boys’ y ‘Move To The City’, canciones que posteriormente se convertirían en el legendario ‘GN’R Lies’ de 1988.

Estos éxitos fueron reconocidos para los fanáticos de la banda solo 1 año después del ‘Appetite for Destruction’. Pero, son las primeras canciones que lanzó la agrupación a su público.

Lo demás fue pura historia. Guns N’ Roses lanzaría su álbum debut, y a su vez, un disco doble que los catapultaría a la fama a principios de los ’90’s como una de las bandas más rebeldes de la historia.

Si quiere ver a esta banda en vivo, podrá verla en 2 citas históricas imperdibles en Bogotá y Medellín, el 7 y el 11 de octubre.