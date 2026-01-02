La canción de Guns N’ Roses que Slash no soporta; es una de las favoritas de los fans

Guns N’ Roses son una de las bandas de rock más importantes en todo el mundo, por lo que cientos de personas han hablado de todo lo que han hecho en la industria del rock con el paso de los años. La agrupación se formó en Estados Unidos en 1985, desde Axl, Slash y Duff con sus canciones han sonado en varios países en donde consideran que son unos de los pioneros en el género.

De hecho, tienen varias canciones populares, entre las cuales se encuentran November Rain, Don’t Cry, Paradise City, entre otras que son muy famosas y tienen millones de reproducciones en plataformas digitales. Pese a eso, hay algunos éxitos que, aunque hicieron parte de la historia de la banda, no hacen parte de los sencillos favoritos de estos artistas.

La canción que Slash de Guns N’ Roses no soportaría

Varios expertos han dado a conocer detalles sobre esas canciones que, sin duda,el integrante de los Guns N’ Roses, Slash no toleran y se ha hecho evidente en el escenario. En el caso del famoso guitarrista, Slash, su éxito menos favorito es uno de los más populares en la historia de la agrupación.

Se trata de ‘Sweet Child O’ Mine’, el sencillo que lanzó la banda en 1987 y que al parecer no hace parte de las favoritas de los artistas. Este riff es uno de los más conocidos por todos los seguidores de la banda; incluso hay quienes dicen que es un infaltable en todos sus conciertos alrededor del mundo.

Incluso, para Slash, la intro de esta canción solo buscaba imitar los sonidos de las ferias ambulantes, pero al final consiguió un sonido único que hizo que Axl quedara completamente enamorado del sonido. Por lo que lo obligo a seguir con este sencillo hasta el final, pese a que en varias ocasiones mencionó que no le agradaba la canción.

Tiempo después, dio a conocer que le gustaba el intro de la guitarra que se escuchaba durante los primeros minutos de la canción; pese a eso, en radio siempre cortaban ese momento, por lo que esto hizo que sintiera aún más inconformismo con todo el tema.