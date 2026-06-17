AC/DC es, sin lugar a dudas, una de las bandas más grandes en la historia del rock a nivel internacional. Este grupo australiano ha enamorado a miles de fanáticos, a partir de un estilo lleno de poderío, potencia y electricidad.

Gracias a una trayectoria extensa y llena de éxitos, esta agrupación ha enamorado a miles de seguidores a nivel internacional, tal y como lo demuestran sus conciertos multitudinarios.

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Si bien el brillo de AC/DC es palpable de manera especial en vivo, este grupo también destaca en plataformas digitales. De hecho, esta banda recientemente rompió una nueva cifra histórica, gracias a uno de sus clásicos.

La legendaria canción de AC/DC que superó los mil millones de reproducciones en Spotify

Si bien el momento tope de la carrera de AC/DC fue hace varios años, en la actualidad esta banda se mantiene en vigencia en una era moderna para la música.

Gracias a la forma icónica en que sus canciones han marcado a sus fanáticos, estos éxitos clásicos siguen siendo disfrutados incluso varias décadas después de su lanzamiento.

De esta forma justo lo demuestra la cantidad de reproducciones que tiene AC/DC en Spotify. En este 2026, AC/DC llega a tener más de 38 millones de oyentes al mes.

Esto es posible gracias a varios de los clásicos de este grupo. De hecho, recientemente uno de ellos rompió una histórica marca, gracias al apoyo de su público.

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Se trata de, nada más y nada menos que, ‘T.N.T.’ uno de los éxitos más icónicos de AC/DC. Esta canción es del agrado de millones de personas, por lo que llegó a superar los mil millones de reproducciones.

Justo así lo reveló Spotify, en una lista en la que menciona este como un nuevo éxito que supera la barrera del billón de reproducciones.

Esta es la quinta canción de AC/DC que logra superar esta marca, aunque, cabe recordar que 3 de ellas ya tienen más de 2 mil millones de reproducciones.

Las 5 canciones más escuchadas de AC/DC en Spotify son las siguientes:

1- ‘Highway to Hell’ – 2.335.600.086

2- ‘Thunderstruck’ – 2.269.352.984

3- ‘Back In Black’ – 2.194.239.370

4- ‘You Shook Me All Night Long’ – 1.706.846.273

5- T.N.T. – 1.008.922.492