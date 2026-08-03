El famoso álbum de Pink Floyd que para muchos es considerado “la mayor traición” ¿Lo conoce?

El rock nos ha dejado varios sencillos que sin duda han sido todo un éxito; uno de los mayores exponentes del género es Pink Floyd, quien con sus canciones en varios momentos logró posicionarse como uno de los mejores. Sin duda, la banda logró ir un poco más allá al presentar diferentes canciones, incluso cuando uno de sus ingredientes decidió abandonar el grupo.

En 1985, Roger Waters tomó la decisión de abandonar la banda y con esto, cientos de personas empezaron a hablar sobre lo que sería el final definitivo de la agrupación de rock. Pero los planes cambiaron de forma anticipada, cuando los otros integrantes decidieron continuar solos, sin saber lo que esto significaba.

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El álbum de la “traición” de Pink Floyd ¿Lo conoce?

En septiembre de 1987 se dio a conocer el nuevo disco ‘A Momentary Lapse of Reason’, un disco que hicieron David Gilmour y Nick Mason, sin saber que esto sería un éxito total. Pero cuando Roger se enteró de todo lo que estaban haciendo, consideró que este sería el álbum de la traición de Pink Floyd, teniendo en cuenta la historia que tenían juntos.

De hecho, en ese momento, el artista también estaba trabajando en todo lo que sería su primer sencillo como solista. Así que muchas personas quedaron sorprendidas, pues al parecer los productores tendrían total conocimiento del disco que iba a lanzar Pink Floyd.

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Roger Waters se mostró muy molesto con todo esto; según el acuerdo al que presuntamente habían llegado, si él salía de la banda, Pink Floyd terminaba del todo su carrera. Pero no fue así y Ezrin decidió hacer todo el disco sin importar la disputa legal que había empezado, pues desde la primera canción todo comenzó siendo un éxito.

El disco fue mucho más de lo que se esperaba; la banda se mudó a Estados Unidos para evitar la presión de sus nuevos enemigos, pero no solo eso, sino que, debido al gran éxito, se fueron de gira y vendieron millones de copias en todo el mundo. La disputa legal nunca llegó a nada, así que los artistas terminaron siendo enemigos, hasta que en el 2005 se reencontraron para volver a hablar, pero hay quienes dicen que siempre quedó algo negativo entre ellos.