James Hetfield, líder de Metallica cumple 63 años y estos son sus mejores momentos con la banda

Metallica es una de las bandas más exitosas en la actualidad, quienes han logrado hacer historia con el paso de los años con sus canciones que, sin duda, han sido las más escuchadas con millones de reproducciones en plataformas musicales. El gran líder de la agrupación es James Hetfield, quien no solo fue uno de los fundadores, sino la persona detrás de varios sencillos.

Este lunes tres de agosto, James está cumpliendo 63 años y sigue siendo uno de los más grandes ídolos del rock en la historia del género. De hecho, pese a su edad, aún no se baja de los escenarios y por ahora no tendría en sus planes hacerlo.

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Los mejores momentos de James Hetfield como líder de Metallica

Uno de los mejores momentos que tiene el artista, sin duda, es la creación de ‘Master of Puppets’, un éxito que junto a la banda estrenaron en los 80 y se convirtió en el disco más escuchado en la historia del metal. Pero no solo eso, sino que en el escenario han hecho historia todas las veces que las han interpretado, en especial porque sus sonidos son fuertes, al punto de tener el poder de encender al público.

En el 2015 la banda estuvo de gira y el líder de la banda, James, publicó en el blog oficial de ‘Metallica’ cuáles habían sido sus momentos favoritos de ese año. Para ese año, se presentaron en Estados Unidos, Rusia, Europa, Canadá, Brasil, entre otros, y lo que más llamó la atención es que los fans subieron al escenario, así que es sin duda una de esas cosas que tanto a él como a los afortunados que los acompañaron, nunca van a olvidar.

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A lo largo de sus shows en diferentes partes del mundo, James se ha encargado de regalar los mejores solos en la historia de la banda. El hombre logró regalar unos riffs de guitarra que nadie olvida y, además, no han podido olvidar, al punto que muchos quieren replicarlo por ser uno de los mejores en el escenario.

Sin duda, hay muchos más, pero estos son solo algunos de los mejores momentos que ha tenido el artista en el escenario. Así que con sus canciones los fans de Metallica celebran sus 63 años, anhelando verlos de gira nuevamente.