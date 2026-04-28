La histórica canción de Metallica que James Hetfield nunca se cansa de tocar: “aun nos divertimos”

JJames Hetfield es una de las mayores estrellas en la historia de la música y el metal como género. El líder de Metallica ha encantado a varias generaciones, a partir de éxitos absolutamente brillantes y un recorrido inigualable.

Gracias a la extensa trayectoria de este artista y su banda, Hetfield ha lanzado varios clásicos, los cuales han llegado a ser tocados en vivo en cantidad inmensas de veces.

Aunque pueda parecer complejo, hay varias de las canciones de Metallica que no cansan a ninguno de sus fanáticos. De hecho, a pesar de ser el encargado de tocarlos, hay algunos éxitos que tampoco agotan a Hetfield.

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Hay una canción puntual de esta banda que siempre ha divertido a James, y que segun este líder, nunca se cansa de tocarla frente a su público.

La histórica canción de Metallica que James Hetfield nunca se cansa de tocar

Indudablemente, Metallica se presenta como una de las bandas más grandes en la historia del thrash metal. Varias de las canciones de esta agrupación cumplen más de 4 décadas.

Esto ha hecho que varios fanáticos las hayan escuchado cientos de veces, tanto en su versión de estudio, como en vivo.

Para algunos puede resultar monótono. Sin embargo, James Hetfield asegura que hay una canción de su primer disco que siempre le divierte disfrutar.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Seek and Destroy’. Esta es una de las canciones más icónicas del ‘Kill ‘Em All’ de Metallica en 1983, gracias a su potencia, y a un ‘riff’ que ha resultado inolvidable para sus fans.

A partir de la gran cantidad de tiempo que cumple este éxito, y los conciertos que ha realizado Metallica desde su salida, ‘Seek and Destroy’ ha sido tocada más de 1600 veces.

Sin embargo, Hetfield asegura que nunca se cansa. En una entrevista con Medium en 2014, el líder de Metallica explicó que han tocado mucho este éxito, pero aun es divertido.

Parte de esta motivación se encuentra en ver a sus fans emocionados por esta canción, y la forma en la que corean esta canción. De acuerdo con este vocalista eso es “todo lo que importa”.

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James incluso comparó su sensación con la de Ozzy Osbourne al tocar ‘Paranoid’, otro de los éxitos más icónicos en la historia del metal.

Sin lugar a dudas, ‘Seek and Destroy’ es una de las canciones más emblemáticas del metal, y así también lo es para la carrera de Metallica.