El artista que estuvo cerca de ser como Freddie Mercury según Brian May; para muchos fue “el mejor”

El rock es uno de los géneros más populares que hay en la actualidad, que con el paso de los años se ha distinguido por hacer historia en la música de la mano de reconocidas estrellas que dejaron huella en muchos de los fans. Este fue el caso de Queen con Freddie Mercury, un artista que se consolidó como uno de los mejores al hacer una canción que sonó en varios países del mundo y se posicionó en los primeros lugares.

Pese a eso, después de la muerte del líder de Queen, varias personas empezaron a seguir su legado, al punto que algunos ya se comportaban como Mercury. Aunque fueron muchos los que intentaron ser como él, con su estilo, su forma de vestir, sus tonos y hasta las ideas de las canciones, ninguno llegó a lograrlo, pero uno en especial se destacó ante el resto.

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Cuando recién se dio la muerte del cantante, varias personas cantaron junto a la banda varios de los sencillos más icónicos, pero el sonido nunca volvió. ser igual. Pese a eso, Brian May, una vez que quedó impactado con todo lo que hizo George Michael, quien fue el que más igualó todos los sonidos de Mercury.

¿Cómo sonó George Michael cuando cantó las canciones de Freddie Mercury en Queen?

La sorpresa fue total cuando, en algunas canciones, los tonos de George Michael sonaban muy parecidos a todo lo que hacía Mercury en el escenario. Para muchos, el sonido de su voz era muy parecido al del cantante, quien no lo hacía en forma de imitarlo, sino de cantar sus éxitos.

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“George Michael era el mejor. Hay un matiz en su voz cuando cantó ‘Somebody to Love’ que era puro Freddie”, mencionó en su momento Brian May.

Michael consideraba que Queen era la banda más perfecta en el rock, algo que lo llevó a querer hacer un homenaje e interpretar todos los éxitos que había hecho su líder. Siempre aseguró que sentía gran respeto por ellos, teniendo en cuenta que todos brillaban por igual en el escenario; no se centraban solo en uno de ellos.