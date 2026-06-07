Este sería el verdadero significado que tiene AC/DC y pocos conocían; los dejó en shock a todos

AC/DC es una de las bandas más populares en todo el mundo; pese a los años, siguen vigentes en varios países, hasta donde llegan cientos de personas a sus conciertos para verlos en vivo. Pese a que el origen de estos artistas se dio hace ya varios años, solo hasta ahora las personas se empezaron a preguntar cuál es el verdadero significado que representa este nombre.

Han pasado un poco más de 53 años desde que la banda se volvió popular; su nombre siempre se destacó y llamó la atención frente a sus seguidores, pero nunca se habló sobre lo que significaba todo esto. Por eso, varios de sus fans han dado a conocer algunos detalles ocultos que pocos sabían de lo que en realidad quiere decir AC/DC en la historia de la industria musical.

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¿Cuál es el significado de las siglas AC/DC?

La banda fue conformada por los hermanos Malcolm Young y Angus Young, en un momento donde quería cambiar por completo la historia de los géneros rock y metal, al punto que aún en la actualidad, muchos no pueden definir sus canciones.

Pero nada de esto no fue un impedimento para conseguir el éxito; a lo largo de los años han ganado más de 17 premios y 50 nominaciones en diferentes de los galardones más importantes de música en el mundo.

Ahora, en cuanto a las teorías de cómo nació el nombre de la agrupación, se dicen muchas cosas. Hay quienes piensan que significa ‘Anticristo hijo del diablo’, teniendo en cuenta que tienen algunas canciones en donde se habla del infierno y de su cultura atea.

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Pero la verdad sería otra; según informaron medios internacionales, la historia de este nombre tiene que ver con Margaret, la hermana de Malcolm y Angus, quien habría tenido la idea de que ellos formaran un grupo llamado AC/DC. Esto después de ver este símbolo en la toma donde conectaba su máquina de coser, en donde decía ‘Corriente alterna/corriente continua’, algo que en ese momento les pareció creativo.

Los británicos y estadounidenses llaman a la banda ‘AC/DC’, pero hay quienes dicen que en Australia, país de donde es la agrupación, solo le dicen ‘Acca Dacca’. Pero esto solo entre quienes la conocen desde su origen hace varios años.

No se sabe si esta historia sería otra teoría relacionada con los supuestos significados del nombre de la banda o si en realidad, sería lo que pasó cuando los artistas estaban empezando en la industria musical.