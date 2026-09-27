Este es el mejor disco en la historia del nu metal, según expertos: no es de Linkin Park

El nu metal ha sido uno de los géneros más destacados y resaltantes de la música en este siglo. Desde principios de los 2000 este estilo ha brillado, sobre todo por la unión destacada del metal con el rap en sonidos inolvidables.

Desde sus raíces, este género ha logrado lanzar una cantidad importante de producciones inolvidables, con bandas totalmente históricas como protagonistas.

Agrupaciones de la talla de Slipknot, Linkin Park o Limp Bizkit han demostrado su poderío con este género, con talento impreso de manera icónica en álbumes inolvidables.

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Muchos de los discos de este género se han convertido en influencia icónica. De hecho, recientemente un grupo de expertos hizo un ranking de los 20 mejores álbumes del nu metal, y aquí les contamos cual fue el número 1.

Este es el mejor disco en la historia del nu metal, según expertos

Dentro del mundo del nu metal hay varios discos que han llegado a ser totalmente inolvidables. Producciones de la talla de ‘Hybrid Theory’ o ‘Infest’ han marcado época.

Muchos de estos discos han brillado de forma indiscutible, al punto de contar con un legado totalmente brillante. Ante esta profundidad de lanzamientos, elegir un álbum como el mejor resulta complejo.

No obstante, recientemente expertos de Complex, uno de los sitios web más reconocidos del rock en Estados Unidos, rankearon una lista de los 20 mejores discos en la historia del nu metal.

Hubo varias bandas inolvidables dentro de este ranking, como es el caso de Papa Roach, Evanescence o Linkin Park, no obstante, el puesto número 1 no fue para ninguna de estas bandas.

De acuerdo con la lista, el primer puesto fue para, nada más y nada menos que, ‘Significant Other’ de Limp Bizkit, su disco lanzado en 1999.

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Este fue el segundo álbum de la carrera de Limp Bizkit, gracias a una cantidad importante de éxitos inolvidables como ‘Nookie’, ‘Break Stuff’ o ‘Just Like This’.

Sin lugar a dudas, este disco es uno de los más brillantes del nu metal, y de acuerdo con Complex, este álbum cambió el género para siempre, gracias a un estilo que elevó el género a lo más alto, y que logró comercializarlo a niveles nunca antes vistos.

Indudablemente, el legado de Limp Bizkit es innegable, y este disco es una muestra clara de su influencia musical.