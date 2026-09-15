La histórica canción de Linkin Park que superó los mil millones de reproducciones en Spotify: no es ‘Numb’

Linkin Park es una de las bandas más grandes de este siglo. Esta agrupación ha brillado de manera notable en las últimas décadas, sobre todo después de su gran regreso a los escenarios con Emily Armstrong.

Esta agrupación cuenta con una cantidad enorme de fanáticos alrededor del mundo, y un legado icónico gracias a éxitos que son disfrutados a nivel internacional de forma notable.

Varias de las canciones de este grupo han llegado a romper récords, gracias a cantidades enormes de reproducciones a nivel mundial. Las plataformas de ‘streaming’ han sido este fanatismo, y en Spotify esto se denota con facilidad.

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La icónica banda cuenta con una cantidad enorme de canciones que superan las mil millones de reproducciones. De hecho, un nuevo éxito se unió a esta lista durante el mes de agosto.

La histórica canción de Linkin Park que superó los mil millones de reproducciones en Spotify

Linkin Park cuenta con un catálogo amplio de éxitos. Varios de sus éxitos se han convertido en legado puro del nu metal, al punto de marcar la infancia, adolescencia o adultez de sus fanáticos.

Canciones de la talla de ‘Numb’, ‘In The End’ o ‘Bleed It Out’ han logrado ser éxitos centrales en el catálogo de Linkin Park, al punto de acumular más de mil millones de reproducciones.

De hecho, a este grupo se sumó una nueva hace solo 1 mes, gracias al apoyo incondicional de los fanáticos de Linkin Park hacia sus canciones.

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Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Crawling’, una de las canciones más brillantes de esta banda, gracias a su potencia, y la pasión que Chster Bennington imprimió en su sonido.

Esta canción resultó brillante para la época, y de hecho, su éxito se ha extendido en el tiempo, al punto de ser uno de los más escuchados en la actualidad.

De acuerdo con Kworb, en Spotify esta canción acumula un total de 1,020,158,878 reproducciones, siendo la octava más escuchada de este grupo.

Las 10 más reproducidas de esta banda son:

1- In the End 3,364,703,719

2- Numb 2,909,821,025

3- What I’ve Done 1,524,148,636

4- Faint 1,462,969,755

5- Numb / Encore 1,361,326,180

6- One Step Closer 1,294,837,221

7- Somewhere I Belong 1,205,360,307

8- Crawling 1,020,158,878

9- Bleed It Out 1,003,588,373

10- The Emptiness Machine 947,682,867