Esta es la canción de rock con la estructura más compleja y difícil de tocar; es de Rush

El rock no es solo un ritmo que se caracteriza por tener guitarras eléctricas y baterías potentes, pues también se destaca por tener estructuras complejas, con cambios de ritmo, tono y compás.

A lo largo del tiempo, muchos músicos y bandas han usado el rock como una forma de experimentar, creando canciones que no siguen las reglas tradicionales de la música popular, sino superando los límites.

Uno de los subgéneros que más representa esta complejidad es el rock progresivo, donde las canciones pueden durar más de 10 minutos, tener varias secciones distintas y mezclar estilos como la música clásica, el jazz o incluso la ciencia ficción en sus letras. Todo esto hace que el rock sea uno de los géneros más variados en términos musicales.

La canción de rock más compleja

Según un análisis realizado por inteligencia artificial, la canción de rock con la estructura más compleja es “2112”, de la banda canadiense Rush, lanzada en 1976. Esta canción es una obra clave del rock progresivo y se considera una de las más ambiciosas en la historia del género.

“2112” dura más de 20 minutos y está dividida en siete partes, algo muy poco común en otros géneros musicales. A lo largo de la canción, hay cambios constantes de ritmo, tono y compás, lo que la convierte en un gran reto para cualquier músico que intente tocarla.

Además, combina distintos estilos como el rock progresivo y el hard rock, y todo esto se acompaña de una historia de ciencia ficción contada a través de la letra.

Otra razón por la que se considera tan compleja es por su estructura parecida a una pieza de música clásica, con secciones largas, pasajes instrumentales, riffs técnicos y transiciones que no siguen una fórmula simple de verso y coro