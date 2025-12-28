Las canciones de rock que más producen melancolía: Pink Floyd entre las más emotivas

La música no solo es un arte creado para entretener, sino que también se ha convertido en el medio perfecto para transmitir toda clase de sentimientos. En ese sentido, las canciones tienen la capacidad de influir directamente en el estado de ánimo de las personas y evocar diversidad de emociones.

Sin importar el género musical, las canciones trasmiten infinidad de sensaciones. Los diferentes tipos de composiciones que existen en el mundo y las letras han demostrado tener la capacidad de impactar en el sentir de las personas.

Mientras ciertas canciones logran tener un impacto positivo en el estado de ánimo de las personas, reduciendo sentimientos como el estrés, la ansiedad y la depresión, otras simplemente pueden evocar otra clase de emociones como la felicidad, la euforia e incluso la melancolía.

Justamente, sobre este último sentimiento, le preguntamos a ‘Gemini’, el chatbot de Google, sobre cuáles son las canciones de rock capaces de causar melancolía en quienes las escuchan. Para ello, la IA identificó aquellas composiciones que podrían hacer llorar a sus oyentes.

Las canciones de rock que pueden causar melancolía

Para saber cuáles son aquellas canciones de rock que más podrían generar melancolía en sus oyentes, Gemini realizó un análisis de contenido y musical. Para ello, la IA tuvo en cuenta aspectos como las letras de las canciones, así como la melodía y ritmo de las composiciones.

Dentro del listado que arrojó la inteligencia artificial, sobre las canciones de rock con las que las personas podrían sentir melancolía, se encuentran reconocidas bandas del género como Pink Floyd, Guns N’ Roses, The Eagles y más.

A continuación, el listado de canciones de metal que más generan melancolía:

Wish You Were Here – Pink Floyd

Candle in the Wind – Elton John

Tears in Heaven – Eric Clapton

Fix You – Coldplay

Hurt – Nine Inch Nails

Creep – Radiohead

Black Hole Sun – Soundgarden

No Surprises – Radiohead

November Rain – Guns N’ Roses

Hotel California – The Eagles

The World I Know – Collective Soul

Sobre el listado, ‘Gemini’ argumentó que “Estas canciones son todas hermosas y conmovedoras a su manera, pero también tienen un trasfondo de tristeza y melancolía. Pueden ser perfectas para escuchar cuando alguien se siente deprimido o necesita llorar”.