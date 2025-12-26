Estas son las canciones favoritas de Dave Grohl de los años 70; son más de 20

Dave Grohl es una de las figuras más influyentes del rock moderno. Desde su paso como baterista en Nirvana hasta convertirse en el carismático líder de Foo Fighters, su legado musical ha dejado una huella imborrable en la industria.

A lo largo de su carrera, Grohl ha mostrado un profundo respeto por la historia del género. Su amor por la música comenzó desde una edad temprana. Con el tiempo, sus gustos evolucionaron hacia un rock más pesado, explorando a artistas icónicos como AC/DC y Rush. La llegada del punk rock a su vida con bandas como Sex Pistols y The Runaways le dio una nueva perspectiva sobre la música y consolidó su deseo de convertirse en músico.

En su libro The Storyteller, Grohl comparte sus experiencias y el impacto que la música de los años 70 tuvo en su formación artística. Aunque es conocido por su amor por el rock, su gusto ecléctico lo ha llevado a disfrutar de una variedad de géneros y estilos. Desde el punk hasta el hard rock y la nueva ola, su playlist de los años 70 es un reflejo de la diversidad sonora de esa década.

Las canciones favoritas de Dave Grohl de la década de los setenta

Recientemente, Grohl reveló cuáles son sus canciones favoritas de los años 70 e incluyó clásicos de bandas legendarias que marcaron la historia del rock. Aquí está su playlist:

