El himno de Guns N’ Roses que Slash desearía que nunca hubiera existido; lo odia

Pocas canciones del rock tienen una presencia tan reconocible y universal como ‘Sweet Child O’ Mine’ de Guns N’ Roses. Desde su icónico riff de apertura hasta el grito final de Axl Rose, el tema no solo marcó un antes y un después para la banda, sino que se convirtió en un himno inmortal del género.

Sin embargo, lo que para millones es una obra maestra, para uno de sus creadores es todo lo contrario. “Siempre la odié”, ha dicho Slash, el legendario guitarrista que compuso la melodía casi por accidente.

En una reciente entrevista con Guitar World, el propio Slash confesó: “Sí, tengo que admitir que tenía un problema con ella. Era un riff que se me ocurrió y no sabía qué iba a hacer con él. En ese momento no le di mucha importancia, pero inspiró toda la canción”. El guitarrista asegura que, lejos de estar planeado, el riff nació mientras jugaba con su guitarra, pensando que sonaba casi como una broma. Incluso llegó a decir que le parecía “estúpido” y que le recordaba a un circo.

¿Por qué Slash odia ‘Sweet Child O’ Mine’?

La incomodidad de Slash no se limitaba al riff. Él veía a Guns N’ Roses como una banda de hard rock crudo, al estilo Motörhead, por lo que lanzar una balada como ‘Sweet Child O’ Mine’ era, para él, algo completamente fuera de lugar.

“Siempre digo esto, pero para mí, éramos como una banda de hard rock al estilo Motörhead, así que cualquier tipo de balada nos resultaba un poco incongruente”, declaró. La primera vez que la interpretaron en vivo fue como teloneros de Ted Nugent, y Slash recuerda perfectamente su reacción: “Pensé: ‘Oh, mierd…’”

Y si el rechazo creativo no fuera suficiente, estaba el reto técnico. “Tenía que recordar cómo tocar el riff con precisión delante de todo el mundo cada vez que tocábamos, lo cual, en ese momento, estaba un poco borracho y nunca se sabía lo que iba a pasar”, confesó con humor.

Una canción que les salvó una carrera

Paradójicamente, esa melodía que Slash despreciaba fue la que catapultó a Guns N’ Roses al estrellato. El álbum Appetite For Destruction fue lanzado en julio de 1987 y no tuvo un buen inicio comercial. Los primeros sencillos, ‘It’s So Easy‘ y ‘Welcome To The Jungle’, pasaron desapercibidos inicialmente.

Todo cambió cuando ‘Sweet Child O’ Mine’ se lanzó como single en junio de 1988. En cuestión de meses, alcanzó el puesto número 1 en las listas estadounidenses y resucitó el álbum, convirtiéndolo en uno de los más vendidos de la historia del rock.

La letra de la canción fue escrita por Axl Rose, inspirada en un poema que dedicó a su entonces novia Erin Everly, hija de Don Everly de The Everly Brothers. La pareja llegó a casarse en Las Vegas en abril de 1990, aunque su matrimonio duró menos de un año.

El tema que Slash nunca perdonó

A pesar de su éxito arrollador, ‘Sweet Child O’ Mine’ sigue siendo una espina clavada para Slash. Según Duff McKagan, bajista de la banda, el guitarrista la considera “la peor canción de Guns N’ Roses”. Una afirmación dura, teniendo en cuenta que fue esa misma canción la que evitó que el debut de la banda cayera en el olvido. Pero como suele ocurrir en el arte, las creaciones más grandes a veces nacen de la resistencia más profunda.

Lo que comenzó como un riff absurdo que Slash nunca quiso tocar, terminó siendo la piedra angular de una de las bandas más grandes del rock.