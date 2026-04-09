Estas son los 5 mejores gritos de Axl Rose con Guns N’ Roses: hay clásicos históricos

Axl Rose es, indudablemente, uno de los cantantes más grandes en la historia del rock. La voz de este icónico vocalista ha enamorado a muchos, sobre todo con los clásicos de Guns N’ Roses.

El poder vocal de Rose llegó a ser uno de los más notorios y vibrantes de la industria musical, sobre todo por sus gritos y ese ‘rasp’ inigualable.

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Si usted es uno de los grandes fanáticos de Axl y de los gritos que llegó a inmortalizar con Guns N’ Roses, aquí les tenemos un top de sus 5 mejores canciones con ‘rasp’.

Los 5 mejores gritos de Axl Rose con Guns N’ Roses

Sin lugar a dudas, el catálogo de Guns N’ Roses a finales de los 80’s e inicios de los 90’s está lleno de éxitos brillantes.

La banda fue capaz de amasar una cantidad enorme de fama y reconocimiento, sobre todo luego del ‘Appetite for Destrucion’ y los ‘Use Your Illusion’.

Estas producciones brillaron no solo gracias a músicos de la talla de Duff McKagan, Izzy Stradlin, Steven Adler o Slash, sino también por la potencia vocal de Axl Rose.

El vocalista dejó en claro varias veces su fuerza vocal, con gritos totalmente brillantes. Sin embargo, en este caso destacaremos solo 5.

El primero de ellos es, sin dudas, el más icónico, ‘Welcome To The Jungle’. El cierre de esta canción está lleno de ‘rasp’, y por supuesto, el inolvidable ‘you know where you are?’ que en vivo ha erizado a más de un fanático.

La segunda plaza es para ‘You Could Be Mine’. Esta canción es otra de las más icónicas de la banda. Su presencia en ‘Use Your Illusion II’ no pasó desapercibida, gracias a su potencia musical, pero también por los gritos de Axl Rose sobre el final de esta canción.

En el tercer lugar es para ‘Estranged’. Esta fue una de las producciones más ambiciosas de la banda, no solo en lo musical, sino también desde su video.

Este éxito tiene una extensión considerable, y en varias de ellas se encuentran gritos que Axl Rose grabó en la memoria de sus fanáticos.

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El penúltimo puesto es para otro clásico, como lo es ‘Live and Let Die’ en su versión en vivo. Este ‘cover’ de Paul McCartney es sumamente conocido, y en directo Rose lo adorna con varios gritos potentes entre el sonido de las guitarras.

Finalmente, el encargado de cerrar este top es otro éxito brillante, como lo es ‘Sweet Child O’ Mine’, esta canción es una balada. Aunque, en el puente Rose deja clara su potencia con un ‘where do we go?’ que brilla con ‘rasp’ y sonido inolvidable.

Sin lugar a dudas, a pesar de sus cambios de voz, Axl Rose es uno de los vocalistas más brillantes de este género, y así se cansó de demostrarlo a base de gritos y fuerza vocal.