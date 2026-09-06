2 películas de rock que cerrarán el 2026 y que no puede perderse: solo para verdaderos fans

El rock ha vivido un 2026 lleno de emociones. En 9 meses del año han logrado brillar grandes agrupaciones, a partir de éxitos y presentaciones totalmente inolvidables que han marcado recuerdos icónicos, tanto para sus fans como para la industria.

De manera puntual, varias bandas enormes han demostrado su capacidad de convertirse en íconos del mundo musical durante este año.

Es más, varias de ellas han ido un paso más allá y han trascendido a la industria de la música, al punto de llegar a la gran pantalla. Ciertas agrupaciones estrenarán películas sobre su trayectoria.

Más noticias: Expertos revelan cuál es la canción de rock más feliz según la psicología musical ¿La conoce?

De hecho, hay 3 puntuales que no puede perderse y que serán parte del gran cierre del año. Si no las conoce, aquí le contamos los detalles.

2 películas de rock que cerrarán el 2026 y que no puede perderse

El rock ha vivido una cantidad enorme de éxitos en el último tiempo. El alcance de este género ha llegado a ser icónico, sobre todo por la pasión de los fanáticos.

Uno de los nuevos campos a los que se ha logrado expandir el rock es el cine. Grandes bandas han sido capaces de lanzar películas icónicas para el encanto de sus fanáticos a nivel internacional.

De hecho, en este 2026 se han dado varios estrenos, y en el cierre habrá 2 que son totalmente imperdibles si usted se considera un verdadero fan de la música y de la potencia del rock.

La primera de ellas es, nada más y nada menos que, ‘Don’t Look Back in Anger’. Esta es una de las más esperadas, al tratarsde del gran documental del regreso de Oasis.

Contra todo pronóstico, este grupo regresó a los escenarios luego de acabar con las diferencias que existían entre Noel y Liam Gallagher.

El regreso encantó a los fanáticos, y por ello, en este caso presentan un documental en asociación con Disney para revelar todos los detalles de esta reunión.

Este estreno ocurrirá el próximo 10 de septiembre, con un lanzamiento lleno de expectativas para los amantes del rock.

Más noticias: Robert Plant reveló cuáles son sus tres canciones favoritas de Led Zeppelin; sonido fuerte y letra profunda

El segundo estreno imperdible es, sin dudas, ‘Unshatter’ una película de Linkin Park. Este grupo ha sido uno de los más brillantes de la industria luego de un regreso en 2024.

Al igual que Oasis, este regreso fue inesperado, y ahora con el protagonismo de Emily Armstrong ha enamorado a miles de fanáticos, quienes anhelan vivir el estreno de esta producción que llegará el 30 de septiembre.

Si usted es uno de los grandes amantes del rock y del cine, estas producciones son un imperdible, con gran éxito esperado en toda la industria.