Guns N’ Roses pierde a uno de sus miembros más importantes para su próximo tour: esta es la razón
Guns N’ Roses se prepara para una nueva vuelta al mundo durante este 2026, con una gira que promete grandes emociones.
Guns N’ Roses se prepara para una nueva vuelta al mundo durante este 2026, con una gira que promete grandes emociones.
Guns N’ Roses, una de las bandas más grandes y legendarias en la historia del rock se prepara para un 2026 lleno de emociones. El año apenas empieza, pero la icónica agrupación ya tiene su agenda llena de presentaciones alrededor del mundo.
El grupo de los revólver y las rosas girará por el mundo, luego del éxito de ‘Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things’ en 2025.
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La banda dará conciertos imperdibles, aunque, este 27 de marzo sorprendió a sus fanáticos luego de revelar que perderá a uno de sus integrantes más importantes para estos shows.
El último año estuvo lleno de emociones para Guns N’ Roses. Aunque la gran mayoría de sus fans esperan música nueva, esta banda ha girado con su repertorio histórico por todo el mundo, y sus seguidores se han volcado en muestras de apoyo.
Muestra de ello se dio en Colombia, donde esta banda dio dos conciertos imperdibles en Bogotá y en Medellín, además de pasar por otros países del continente.
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En este nuevo año, la banda volverá al ruedo, aunque lo hará sin uno de sus integrantes más importantes. A través de un comunicado en sus redes sociales, Guns N’ Roses reveló que sufre una baja para este tour.
Se trata de Melissa Reese, tecladista de la agrupación. Según explicó la agrupación, esta artista se ausentará por razones personales.
Claramente esto preocupó a varios fanáticos, aunque los comentarios se han llenado de mensajes de apoyo, tanto para ella, como para el resto de la agrupación.
Por ahora no se ha revelado cual será el reemplazo de Reese, aunque se espera que próximamente la banda lo revele a través de las redes sociales.
En 2026, la agrupación repetirá varias de estas citas, gracias a lo que será su vuelta al mundo en este año. Las fechas de la banda para el próximo mes de abril se plantean de la siguiente manera:
1 de abril, Porto Alegre
4 de abril,, São Paulo
7 de abril,, São José do Rio Preto
9 de abril,, Campo Grande
12 de abril,, Cariacica
15 de abril,, Salvador
18 de abril,, Fortaleza
21 de abril,, Sao Luis
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