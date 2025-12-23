La canción navideña de Queen que nadie ha escuchado antes; se debe escuchar antes de Noche Buena

La reconocida banda de rock, Queen, anunció la llegada de su nueva canción de Navidad con la que esperan conquistar a todos sus seguidores en esta temporada de fiestas. Por lo que los artistas ya dieron a conocer que van a publicar su nueva canción inédita que “nadie ha escuchado” y tiene que ver con toda la temática de Nochebuena.

Aunque no se tiene mucho conocimiento sobre el tema, se dice que la canción se grabó hace ya varios años, pero que solo hasta ahora va a salir a la luz. Todo esto, debido a que en ese momento no cumplió con todo lo que ellos buscaban para estar en el álbum ‘Queen II’.

Queen lanza su nueva canción especial de Navidad

‘Not for sale (Polar Bear)’ es el nombre de la canción que espera llegar pronto a las plataformas musicales; se grabó en 1974, hace más de 50 años. Por lo que se va a dar a conocer después de que se hiciera todo el proceso de reedición de ‘Queen II’ por parte de varios productores importantes a nivel internacional.

La canción se dio a conocer por primera vez el pasado 22 de diciembre del 2025 en la emisora británica ‘Planet Rock’. De inmediato, cientos de usuarios empezaron a reaccionar sobre todo lo que marca, teniendo en cuenta que salió justo en la época de Navidad y que, sin duda, deja ver la forma en la que los artistas veían la música en ese momento.

Por ahora, la canción no está disponible de forma oficial en el canal de YouTube de Queen. Pese a eso, los usuarios decidieron grabar el momento que se vivió en radio y ya hay algunos clips en plataformas musicales de todo el mundo.

Todas las canciones oficiales se van a conocer en la próxima reedición del álbum ‘Queen II’ que se va a dar a conocer en el 2026. Sin embargo, Brian May decidió ponerla en su especial de fin de año de Planet Rock, con el fin de compartir con los fans de la banda este éxito y conocer su opinión.

No se conoce cuál será la fecha exacta en la que va a salir a la luz esta canción, por lo que se espera que sea a mediados del 2026, teniendo en cuenta que el proceso de reedición ya está muy avanzado. Además, hay cientos de personas a la expectativa de todas las novedades que traerá este lanzamiento.