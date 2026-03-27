Programación de la fecha 14 Liga BetPlay 2026-I: partidos y horarios del viernes 27 al lunes 30
La Liga BetPlay 2026-I presentará partidos imperdibles este fin de semana, como es el caso de Millonarios vs Fortaleza.
La Liga BetPlay 2026-I presentará partidos imperdibles este fin de semana, como es el caso de Millonarios vs Fortaleza.
La Liga BetPlay 2026-I vuelve al ruedo una semana más, con grandes emociones que estremecerán a los amantes del balompié en Colombia. Grandes clubes del país regresan con la ambición de sumar 3 puntos que los impulsen en la tabla.
Equipos de la talla de Atlético Nacional o Millonarios afrontarán choques claves, en los que deberán salir victoriosos, para así mejorar su posición en la tabla de cara a los cuadrangulares.
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Para que no se pierda ni un detalle de lo que será este fin de semana lleno de fútbol, aquí les tenemos la programación completa, incluidos partidos, días y horarios.
Sin lugar a dudas, durante este fin de semana, los amantes al fútbol en el país estarán atentos a la Selección Colombia. La ‘tricolor’ afrontar un partido de gran atractivo frente a Francia.
Estos choques se darán luego de su caída ante Croacia. No obstante, la Liga BetPlay 2026-I también presentará partidos imperdibles, para completar un fin de semana lleno de fútbol y emociones.
Desde varios rincones de Colombia, grandes clubes afrontarán una jornada llena de emociones, con choques totalmente electrizantes que darán inicio desde este 27 de marzo, hasta el próximo domingo 30.
La lista de partidos correspondientes a la fecha 14 del campeonato local marcha de la siguiente manera:
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Claramente, estos partidos dejarán goles imperdibles, y emociones estremecedoras, pero, sin dudas, también movimientos en una tabal de posiciones que actualmente marcha de la siguienta manera:
1- Atlético Nacional – 27 puntos
2- Deportivo Pasto – 27 puntos
3- Once Caldas – 23 puntos
4- Junior de Barranquilla – 22 puntos
5- América de Cali – 21 puntos
6- Internacional de Bogotá – 21 puntos
7- Millonarios – 20 puntos
8- Deportes Tolima – 20 puntos
9- Atlético Bucaramanga – 19 puntos
10- Rionegro Águilas – 19 puntos
11- Deportivo Cali – 16 puntos
12- Llaneros – 16 puntos
13- Independiente Santa Fe – 15 puntos
14- Fortaleza – 14 puntos
15- Independiente Medellín – 13 puntos
16- Alianza – 12 puntos
17- Jaguares de Córdoba – 11 puntos
18- Cúcuta Deportivo – 8 puntos
19 – Boyacá Chicó – 8 puntos
20- Deportivo Pereira – 6 puntos