Programación de la fecha 14 Liga BetPlay 2026-I: partidos y horarios del viernes 27 al lunes 30

La Liga BetPlay 2026-I vuelve al ruedo una semana más, con grandes emociones que estremecerán a los amantes del balompié en Colombia. Grandes clubes del país regresan con la ambición de sumar 3 puntos que los impulsen en la tabla.

Equipos de la talla de Atlético Nacional o Millonarios afrontarán choques claves, en los que deberán salir victoriosos, para así mejorar su posición en la tabla de cara a los cuadrangulares.

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Para que no se pierda ni un detalle de lo que será este fin de semana lleno de fútbol, aquí les tenemos la programación completa, incluidos partidos, días y horarios.

Programación Liga BetPlay 2026-I del 27 al 30 de marzo

Sin lugar a dudas, durante este fin de semana, los amantes al fútbol en el país estarán atentos a la Selección Colombia. La ‘tricolor’ afrontar un partido de gran atractivo frente a Francia.

Estos choques se darán luego de su caída ante Croacia. No obstante, la Liga BetPlay 2026-I también presentará partidos imperdibles, para completar un fin de semana lleno de fútbol y emociones.

Desde varios rincones de Colombia, grandes clubes afrontarán una jornada llena de emociones, con choques totalmente electrizantes que darán inicio desde este 27 de marzo, hasta el próximo domingo 30.

La lista de partidos correspondientes a la fecha 14 del campeonato local marcha de la siguiente manera:

Rionegro Águilas vs Alianza – 27 de marzo – 4:00 p.m.

Atlético Bucaramanga vs Independiente Santa Fe – 27 de marzo – 8:10 p.m.

Cúcuta Deportivo vs Boyacá Chicó – 28 de marzo – 4:00 p.m.

Deportes Tolima vs Jaguares de Córdoba – 28 de marzo – 6:10 p.m.

Deportivo Cali vs Deportivo Pereira – 28 de marzo – 8:20 p.m.

Internacional de Bogotá vs Junior de Barranquilla – 29 de marzo – 4:10 p.m.

Deportivo Pasto vs Atlético Nacional – 29 de marzo – 6:20 p.m.

Llaneros vs Once Caldas – 29 de marzo – 8:30 p.m.

Independiente Medellín vs América de Cali – 30 de marzo – 6:10 p.m.

Millonarios vs Fortaleza – 30 de marzo – 8:20 p.m.

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Así va la tabla de posiciones

Claramente, estos partidos dejarán goles imperdibles, y emociones estremecedoras, pero, sin dudas, también movimientos en una tabal de posiciones que actualmente marcha de la siguienta manera:

1- Atlético Nacional – 27 puntos

2- Deportivo Pasto – 27 puntos

3- Once Caldas – 23 puntos

4- Junior de Barranquilla – 22 puntos

5- América de Cali – 21 puntos

6- Internacional de Bogotá – 21 puntos

7- Millonarios – 20 puntos

8- Deportes Tolima – 20 puntos

9- Atlético Bucaramanga – 19 puntos

10- Rionegro Águilas – 19 puntos

11- Deportivo Cali – 16 puntos

12- Llaneros – 16 puntos

13- Independiente Santa Fe – 15 puntos

14- Fortaleza – 14 puntos

15- Independiente Medellín – 13 puntos

16- Alianza – 12 puntos

17- Jaguares de Córdoba – 11 puntos

18- Cúcuta Deportivo – 8 puntos

19 – Boyacá Chicó – 8 puntos

20- Deportivo Pereira – 6 puntos