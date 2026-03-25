Francia revela una dura baja para su partido contra la Selección Colombia: ¿De quién se trata?

La Selección Colombia se prepara para dos partidos claves en este mes de marzo. La ‘tricolor’ calienta La Selección Colombia se prepara para dos partidos claves en este mes de marzo. La ‘tricolor’ calienta motores rumbo al Mundial de 2026, donde planea dejar la bandera del país en lo más alto del mundo del balompié.

El combinado dirigido por Néstor Lorenzo jugará frenta a Croacia y Francia, en dos choques que estremecerán el mundo del fútbol de principio a fin.

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Colombia se medirá inicialmente a la selección croata. Sin embargo, el partido entre la ‘tricolor’ y Francia tomó el centro de atención, luego de que se revelara una importante baja para ‘Les Bleus’.

Francia tendrá importante baja para jugar ante la Selección Colombia

Francia, tal y como lo hace Colombia, se prepara por todo lo alto para lo que es su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. El equipo azul jugará dos choques imperdibles en este mes.

El primero será, nada más y nada menos que, frente a Brasil el próximo 26 de marzo, con un puntapié inicial a las 3:00 p.m. mientras que en segundo turno jugará ante Colombia este domingo.

Estos partidos le permitirán calibrar la maquinaria a los dirigidos por Didier Deschamps. Sin embargo, no podrán contar con una de sus piezas más claves, como es el caso de William Saliba.

El gran defensor del Arsenal de Inglaterra se bajó de la convocatoria, luego de un dolor presente en su tobillo, y que requerirá descanso de su parte.

Frente a esto, Deschamps optó por llamar en su lugar a Maxence Lacroix, jugador del Crystal Palace, quien podría ver acción frente a Colombia, y sus compañeros de club, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

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Este no es el primer inconveniente físico con el que ha tenido que lidiar Francia de cara al Mundial 2026, ya que su estrella, Kylian Mbappé, también ha tenido dolores en su rodilla.

Lo cierto es que Francia se medirá a Colombia con algunas bajas, pero con todo su peso histórico en la cancha, en el que ambos combinados mostrarán su preparación para el Mundial de 2026.

Si desea ver este encuentro, les contamos que está pautado para este domingo 29 de marzo, con un inicio que se dará sobre las 2:00 p.m. desde el Northwest Stadium de Landover, Maryland.