Alineación probable de la Selección Colombia para enfrentar a Francia 29 de marzo: ¿Mbappé no será titular?

Colombia y Francia protagonizarán un partido imperdible el próximo 29 de marzo. El combinado ‘tricolor’ jugará su segundo amistoso, con la búsqueda de mejorar la imagen demostrada en el amistoso frente a Croacia.

Luego de haber caído por 2 a 1 en su primer amistoso, los dirigidos por Néstor Lorenzo confían en presentar una mejor versión en este amistoso de preparación rumbo al Mundial de 2026.

En este partido se espera que vayan de inicio algunos jugadores que no tuvieron la oportunidad de comenzar frente a Croacia, y por ello, aquí les contamos cuales serían las alineaciones probables para este partido frente a Francia.

Así llegan ambos equipos

Colombia y Francia han sido dos de los grandes protagonistas de esta fecha FIFA. El equipo de ‘tricolor’ se enfrentó a Croacia, en un choque en el que empezó a calentar los motores de cara al Mundial de 2026.

El combinado ‘cafetero’ disputó su encuentro el pasado jueves frente a Croacia. Ante este equipo perdió por un marcador de 2 tantos a 1.

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Esta presentación dejó mucho que desear para la hinchada, por lo que varios fanáticos esperan a ver una mejor versión frente a Francia, un rival de peso que también estará en la Copa del Mundo.

Por otro lado, ‘Les Blues’ superaron un reto de gran tamaño como lo fue Brasil. Francia se impuso a ‘La Canarinha’, incluso a pesar de tener un jugador menos.

Mbappé fue uno de los grandes protagonistas de este partido, pero se espera que Francia rote gran parte del equipo para este choque, y así permita a los suplentes ver minutos desde el inicio.

Las alineaciones probables para este encuentro se presentan de la siguiente manera:

Colombia (4-2-3-1): Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Yerson Mosquera, Johan Mojica, Gustavo Puerta, Richard Ríos, Luis Díaz, James Rodríguez, Johan Carbonero y Jhon Córdoba.

Francia (4-5-1): Brice Samba, Pierre Kalulu, Lucas Hernández, Maxence Lacroix, Lucas Digne, N’Golo Kante, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram y Randal Kolo Muani.

Hora y dónde ver el Colombia vs Francia

Colombia vs Francia será, sin dudas, uno de los partidos centrales de esta fecha FIFA. El encuentro iniciará el próximo 29 de marzo, a las 2:00 p.m.

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Si desea disfrutar de este partido puede hacerlo a través de las señales de Gol Caracol, Canal RCN y el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.