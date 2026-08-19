¿El América de Cali ahora va a jugar en Bogotá? Así respondió Santa Fe y Millonarios a la petición

El pasado 10 de agosto del 2026 se presentó un fuerte temblor de una magnitud 7.4 en Colombia que afectó a varias zonas del país. Según dieron a conocer las autoridades, los territorios más afectados fueron el Valle del Cauca, Buenaventura, Cali, Chocó, Armenia, Pereira y Manizales, en donde se cayeron varias casas, edificios, entre otros lugares historicos.

Los estadios no fueron ajenos a esta emergencia, pues, según se dio a conocer por parte de las autoridades, el Estadio Pascual Guerrero de Cali no va a estar habilitado para eventos masivos, ni para encuentros deportivos. Todo esto teniendo en cuenta que el lugar sufrió varios daños en su estructura, mampostería y redes debido al fuerte movimiento telúrico.

Leer más: Hora y dónde ver en VIVO HOY Santa Fe vs. River Plate por la Copa Sudamericana; un partido histórico

Debido a esto, los partidos que tenía el América de Cali programados para los últimos días se tendrán que reprogramar para que se vayan a jugar en otro lugar. Por eso, algunas ciudades ya han dado luz verde para lo que serían estos encuentros deportivos.

¿El América de Cali va a jugar en Bogotá?

Teniendo en cuenta que Cali fue una de las ciudades con mayor afectación, los directores de los equipos han tomado la decisión de no jugar allí. Esto teniendo en cuenta que alrededor del estadio se cayeron varios edificios, hay personas buscando a sus familiares y no es un momento para este tipo de eventos deportivos.

Por medio de redes sociales, varias personas le han pedido a los equipos de la capital que se habilite el espacio para poder dejar que el cuadro escarlata juegue en el Estadio El Campín de Bogotá o, en algunas ocasiones, en el Estadio de Techo. Al parecer, ya se habrían enviado las autorizaciones pertinentes a los equipos, quienes le habrían abierto las puertas a los Diablos Rojos sin problema.

Informe de la @SecDeporteCali sobre el Estadio Olímpico Pascual Guerrero:

No tiene daños estructurales. Hay afectaciones menores en iluminación, red hidráulica y mampostería, pero la grama está apta. La prioridad actual de la Alcaldía es la atención a los damnificados del sismo pic.twitter.com/HR9exUHWks — Qnotemetancuento (@notemetancuento) August 18, 2026

Seguir leyendo: ¿Cómo está la tabla de posiciones actual de Liga BetPlay 2026-2? Partidos aplazados y nuevas fechas

Sin embargo, aún no se conoce si esto será una realidad o si los directivos del equipo van a buscar un estadio que les quede un poco más cerca, con el fin de brindarles más comodidad a los hinchas, en especial a los abonados.

El próximo partido del América de Cali en condición de local en el estadio Pascual Guerrero de Cali será el próximo miércoles 26 de agosto del 2026 contra el Junior de Barranquilla. Hasta ahora, la programación sigue tal cual, pero se espera que se den a conocer nuevos detalles de lo que podría pasar con este encuentro deportivo.