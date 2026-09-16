¿James Rodríguez será titular HOY con Atlético Nacional? Esto se sabe sobre su debut

James Rodríguez es uno de los grandes protagonistas del mundo del fútbol colombiano HOY 16 de septiembre. El histórico número ’10’ de la ‘tricolor’ llega al balompié nacional con la camiseta de Atlético Nacional.

Después de una semana llena de anuncios y una cantidad enorme de expectativa por su llegada al equipo ‘verdolaga’, el mediocampista saldrá a la cancha con la ambición de convertirse en una de las figuras del equipo antioqueño.

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En caso de que quiera ver este encuentro, y desee saber si el talentoso mediocampista será parte del cotejo desde el inicio, aquí le contamos si será titular.

¿James Rodríguez será titular HOY con Atlético Nacional?

La emoción por ver a James Rodríguez en la cancha es total. El mediocampista de talento indudable vuelve al FPC luego de muchos años de espera, esta vez con la camiseta de Atlético Nacional.

Este choque será frente a Inter de Bogotá, desde la capital del país. El partido será clave para ambos, con una tabla de posiciones que marcha de la siguiente manera:

1- América de Cali – 20 puntos

2- Millonarios – 16 puntos

3- Deportes Tolima – 16 puntos

4- Atlético Nacional – 15 puntos

5- Independiente Medellín – 15 puntos

6- Atlético Bucaramanga – 13 puntos

7- Independiente Santa Fe – 13 puntos

8- Deportivo Cali – 12 puntos

9- Llaneros – 11 puntos

10- Inter de Bogotá – 11 puntos

11- Águilas Doradas – 10 puntos

12- Once Caldas – 9 puntos

13- Cúcuta Deportivo – 9 puntos

14- Fortaleza – 8 puntos

15- Alianza – 8 puntos

16- Boyacá Chicó – 8 puntos

17- Jaguares de Córdoba – 7 puntos

18- Deportivo Pereira – 6 puntos

19- Deportivo Pasto – 5 puntos

20- Junior de Barranquilla – 3 puntos

Atlético Nacional confía en llevarse la victoria como visitante, con una posible participación por parte de James Rodríguez en la cancha.

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A pesar de ello, cabe aclarar que James no está entre los probables titulares del encuentro. Las posibles alineaciones para este choque son las siguientes:

Inter de Bogotá: W. Faríñez, J. Castro, M. Rodas, A. Irazoque, M. Pernía, L. Vásquez, D. Victoria, R. Julio, F. Boné, F. Sanguinetti, D. Duarte.

Atlético Nacional: F. Armani, A. Reyes, N. Parra, W. Tesillo, M. Casco, J. Zapata, S. Rojas, M. Morenos, J. Rengifo, A. Sarmiento, A. Morelos.

Aun así, los hinchas confían en poder ver a James Rodríguez en la cancha, con una posible entrada desde el banco de suplentes.