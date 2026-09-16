Inter de Bogotá vs Atlético Nacional: hora y dónde ver EN VIVO el debut de James Rodríguez en el FPC

Inter de Bogotá y Atlético Nacional chocan por todo lo alto este 16 de septiembre. El equipo ‘verdolaga’ viaja a la capital, con la ambición de conseguir 3 puntos claves que mejoren su panorama deportivo en la Liga BetPlay 2026-II.

Claramente, la emoción por este encuentro es total. Sin embargo, uno de los mayores atractivos para este choque es el posible debut de James Rodríguez con la camiseta del equipo antioqueño.

El mediocampista llegó al FPC en un inesperado giro de los acontecimientos, que le permitió volver al balompié nacional después de varios años de trayectoria.

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Su gran inicio en las canchas sería este 16 de septiembre. En caso de que no quiera perderse ni un detalle, aquí le contamos como y cuando verlo.

Llega el gran debut de James Rodríguez

Sin lugar a dudas, el regreso de James Rodríguez al FPC es uno de los grandes atractivos del balompié sudamericano en las últimas semanas. El astro colombiano empieza el ocaso de su carrera, y lo hace con Atlético Nacional.

Esta semana ha estado llena de novedades para los amantes de este futbolista, luego de su retiro de la Selección Colombia, y también del que será su gran debut con Atlético Nacional.

El ‘verdolaga’ pondrá toda su artilleria en cancha, y se espera que Rodríguez sea parte de este encuentro, aunque desde el banco de suplentes.

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Atlético Nacional chocará frente a Inter de Bogotá desde el estadio Nemesio Camacho El Campín. Este partido será uno de los más emocionantes de la jornada, con dos equipos que chocarán por todo lo alto.

Cabe recordar que hasta este momento, la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

1- América de Cali – 20 puntos

2- Millonarios – 16 puntos

3- Deportes Tolima – 16 puntos

4- Atlético Nacional – 15 puntos

5- Independiente Medellín – 15 puntos

6- Atlético Bucaramanga – 13 puntos

7- Independiente Santa Fe – 13 puntos

8- Deportivo Cali – 12 puntos

9- Llaneros – 11 puntos

10- Inter de Bogotá – 11 puntos

11- Águilas Doradas – 10 puntos

12- Once Caldas – 9 puntos

13- Cúcuta Deportivo – 9 puntos

14- Fortaleza – 8 puntos

15- Alianza – 8 puntos

16- Boyacá Chicó – 8 puntos

17- Jaguares de Córdoba – 7 puntos

18- Deportivo Pereira – 6 puntos

19- Deportivo Pasto – 5 puntos

20- Junior de Barranquilla – 3 puntos

Hora y dónde ver EN VIVO Inter de Bogotá vs Atlético Nacional

En caso de que quiera seguir este encuentro al detalle, les contamos que el puntapié inicial está pautado para llevarse a cabo sobre las 8:20 p.m.

La transmisión oficial de este encuentro podrá ser sintonizada a través de las señales de WinSports+.