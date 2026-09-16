Inter de Bogotá vs Atlético Nacional: hora y dónde ver EN VIVO el debut de James Rodríguez en el FPC
James Rodríguez se prepara para el que podría ser su primer partido con la camiseta de Atlético Nacional en el FPC.
James Rodríguez se prepara para el que podría ser su primer partido con la camiseta de Atlético Nacional en el FPC.
Inter de Bogotá y Atlético Nacional chocan por todo lo alto este 16 de septiembre. El equipo ‘verdolaga’ viaja a la capital, con la ambición de conseguir 3 puntos claves que mejoren su panorama deportivo en la Liga BetPlay 2026-II.
Claramente, la emoción por este encuentro es total. Sin embargo, uno de los mayores atractivos para este choque es el posible debut de James Rodríguez con la camiseta del equipo antioqueño.
El mediocampista llegó al FPC en un inesperado giro de los acontecimientos, que le permitió volver al balompié nacional después de varios años de trayectoria.
Más noticias: James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional: el ‘10’ regresa al fútbol colombiano
Su gran inicio en las canchas sería este 16 de septiembre. En caso de que no quiera perderse ni un detalle, aquí le contamos como y cuando verlo.
Sin lugar a dudas, el regreso de James Rodríguez al FPC es uno de los grandes atractivos del balompié sudamericano en las últimas semanas. El astro colombiano empieza el ocaso de su carrera, y lo hace con Atlético Nacional.
Esta semana ha estado llena de novedades para los amantes de este futbolista, luego de su retiro de la Selección Colombia, y también del que será su gran debut con Atlético Nacional.
El ‘verdolaga’ pondrá toda su artilleria en cancha, y se espera que Rodríguez sea parte de este encuentro, aunque desde el banco de suplentes.
Más noticias: Revelan el millonario sueldo que tendría James Rodríguez en Atlético Nacional: el mejor pagado en la historia
Atlético Nacional chocará frente a Inter de Bogotá desde el estadio Nemesio Camacho El Campín. Este partido será uno de los más emocionantes de la jornada, con dos equipos que chocarán por todo lo alto.
Cabe recordar que hasta este momento, la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:
1- América de Cali – 20 puntos
2- Millonarios – 16 puntos
3- Deportes Tolima – 16 puntos
4- Atlético Nacional – 15 puntos
5- Independiente Medellín – 15 puntos
6- Atlético Bucaramanga – 13 puntos
7- Independiente Santa Fe – 13 puntos
8- Deportivo Cali – 12 puntos
9- Llaneros – 11 puntos
10- Inter de Bogotá – 11 puntos
11- Águilas Doradas – 10 puntos
12- Once Caldas – 9 puntos
13- Cúcuta Deportivo – 9 puntos
14- Fortaleza – 8 puntos
15- Alianza – 8 puntos
16- Boyacá Chicó – 8 puntos
17- Jaguares de Córdoba – 7 puntos
18- Deportivo Pereira – 6 puntos
19- Deportivo Pasto – 5 puntos
20- Junior de Barranquilla – 3 puntos
En caso de que quiera seguir este encuentro al detalle, les contamos que el puntapié inicial está pautado para llevarse a cabo sobre las 8:20 p.m.
La transmisión oficial de este encuentro podrá ser sintonizada a través de las señales de WinSports+.