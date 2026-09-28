¿Cuándo se juega la jornada 2 de la UEFA Champions League? Calendario y HORA de partidos

La UEFA Champions League continúa su rumbo. Después de una notable cantidad de emociones en la primera jornada, los equipos se preparan para volver al ruedo, y los fanáticos empiezan a poner en la mira la segunda fecha del torneo.

Aunque actualmente el balompié de clubes está en parón por fecha FIFA, el torneo tiene la atención de los fanáticos quienes no quieren perderse ni una emoción.

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En caso de que usted sea uno de ellos, aquí les contamos cuando se jugará la fecha 2, con todos los partidos y horarios que tendrá para disfrutar.

¿Cuándo se juega la jornada 2 de la UEFA Champions League? Calendario y HORA

La Champions League se vive por todo lo alto desde su gran inicio a principios de septiembre. Grandes equipos se mantienen en carrera por este torneo, que tendrá próximamente su fecha 2.

Actualmente el balompié de clubes está en parón por fecha FIFA. No obstante, el regreso se dará muy pronto, y con la Champions League como uno de los principales atractivos.

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La lista de partidos que habrá en la fecha 2 es la siguiente, con horarios incluidos para Colombia:

Lens vs. Sporting CP – Octubre 13, 11:45 AM

Sabah vs. Slavia Praha – Octubre 13, 11:45 AM

Galatasaray vs. Barcelona – Octubre 13, 2:00 PM

RB Leipzig vs. PSV Eindhoven – Octubre 13, 2:00 PM

Arsenal vs. LOSC Lille – Octubre 13, 2:00 PM

Atlético de Madrid vs. Manchester United – Octubre 13, 2:00 PM

Villarreal vs. Napoli – Octubre 13, 2:00 PM

Viking FK vs. Bayern München – Octubre 13, 2:00 PM

Inter de Milán vs. Club Brugge – Octubre 13, 2:00 PM

LASK vs. Liverpool – Octubre 14, 11:45 AM

Feyenoord vs. Como 1907 – Octubre 14, 11:45 AM

Shakhtar Donetsk vs. AEK Atenas – Octubre 14, 2:00 PM

Real Betis vs. Porto – Octubre 14, 2:00 PM

Roma vs. Real Madrid – Octubre 14, 2:00 PM

Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart – Octubre 14, 2:00 PM

Aston Villa vs. Fenerbahçe – Octubre 14, 2:00 PM

Manchester City vs. Paris Saint-Germain – Octubre 14, 2:00 PM

Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund – Octubre 14, 2:00 PM

Sin lugar a dudas, esta segunda jornada estará cargada de emociones, y podrá verla al detalle a través de la señal oficial de ESPN y Disney+, si tiene una suscripción a este servicio.