¿Cuándo se juega la jornada 2 de la UEFA Champions League? Calendario y HORA de partidos
La UEFA Champions League se vive por todo lo alto con varios equipos con la ambición de llevarse la máxima corona europea.
La UEFA Champions League se vive por todo lo alto con varios equipos con la ambición de llevarse la máxima corona europea.
La UEFA Champions League continúa su rumbo. Después de una notable cantidad de emociones en la primera jornada, los equipos se preparan para volver al ruedo, y los fanáticos empiezan a poner en la mira la segunda fecha del torneo.
Aunque actualmente el balompié de clubes está en parón por fecha FIFA, el torneo tiene la atención de los fanáticos quienes no quieren perderse ni una emoción.
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En caso de que usted sea uno de ellos, aquí les contamos cuando se jugará la fecha 2, con todos los partidos y horarios que tendrá para disfrutar.
La Champions League se vive por todo lo alto desde su gran inicio a principios de septiembre. Grandes equipos se mantienen en carrera por este torneo, que tendrá próximamente su fecha 2.
Actualmente el balompié de clubes está en parón por fecha FIFA. No obstante, el regreso se dará muy pronto, y con la Champions League como uno de los principales atractivos.
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La lista de partidos que habrá en la fecha 2 es la siguiente, con horarios incluidos para Colombia:
Sin lugar a dudas, esta segunda jornada estará cargada de emociones, y podrá verla al detalle a través de la señal oficial de ESPN y Disney+, si tiene una suscripción a este servicio.