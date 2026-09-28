Creyentes Estéreo Picnic 2027: estos son los precios y etapas de venta de boletería para el festival

El Festival Estéreo Picnic 2027 se ha convertido en noticia durante este 28 de septiembre. El legendario evento ha brillado por todo lo alto luego de que se revelaran las fechas oficiales de este gran evento para los fanáticos.

Luego de una larga espera, los primeros detalles de la nueva edición del evento empiezan a salir a la luz, con una fiesta imperdible que tendrá lugar desde el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

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De hecho, este mismo lunes se revelaron los detalles de la boletería para ‘Creyentes’, incluido sus precios y etapas de venta. En caso de que se lo haya perdido, aquí se lo contamos.

Creyentes Estéreo Picnic 2027: estos son los precios y etapas de venta

La emoción por el Festival Estéreo Picnic 2027 es cada vez mayor dentro de la industria musical colombiana e internacional. Este evento empieza a calentar motores, y de hecho, ya prepara la salida de la etapa ‘Creyentes’.

Esta modalidad es para aquellos que deseen comprar su boleta para este evento, antes de que se revele el gran cartel de la nueva edición.

Claramente, al igual que cada año, este evento promete contar con protagonistas imperdibles de talla internacional, y en este 2027 no será la excepción.

Por ello, miles de fanáticos están atentos a obtener su boletería en ‘Creyentes’, y así disfrutar de lo que será una fiesta imperdible los días 19, 20 y 21 de marzo del 2027.

Según se reveló desde el festival, la venta de boletería en preventa Aval comenzará el próximo 29 de septiembre, desde las 12:00 p.m.

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Por otro lado, la venta general iniciará el próximo 1 de octubre, a la misma hora, a través de la plataforma oficial de Ticketmaster, donde puede conseguir todos los detalles referente a la venta de esta boletería.

En cuanto a los precios y etapas de venta, la información revelada es la siguiente:

General Combo 3 Días Etapa 1 – $999.000 pesos colombianos

General Combo 3 Días Etapa 2 – $1.139.000 pesos colombianos

General + Combo 3 Días Etapa 1 – $1.329.000 pesos colombianos

VIP Combo 3 Días Etapa 1 – $2.899.000 pesos colombianos

VIP Combo 3 Días Etapa 2 – $2.999.000 pesos colombianos

Zona de Menores Combo 3 Días Etapa 1 – $979.000 pesos colombianos

Sin lugar a dudas, la emoción por este evento es total, con miles de fanáticos que ya sueñan con ver a sus artistas favoritos, desde los escenarios del Parque Simón Bolívar de Bogotá en el 2027.