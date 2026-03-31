Jamaica vs RD Congo: hora y dónde ver EN VIVO el partido que define al último rival de Colombia para el Mundial

Jamaica vs RD Congo será uno de los partidos más importantes de la fecha FIFA de hoy 31 de marzo a nivel internacional. Este choque definirá uno de los últimos puestos para el Mundial de 2026, y además al último participante del grupo K.

Este cotejo entre ambos combinados definirá al último rival de Colombia en el grupo K, para lo que será una primera fase imperdible de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Si quiere conocer al detalle al último rival de Colombia en este torneo, aquí les contamos la hora y dónde podrá ver EN VIVO este partido.

Así llegan ambos equipos para la clasificación al Mundial

Al igual que los demás seleccionados del resto del mundo, Jamaica y República Democrática del Congo han protagonizado una larga clasificatoria para el Mundial de 2026.

Ambos equipos han luchado de manera aguerrida en su confederación, lo que finalmente los han conducido a este último partido donde se define todo.

Los jamaiquinos y los congoleños hicieron parte del torneo de repechaje internacional. La segunda selección clasificó directo a la final por puntuación en el ranking FIFA.

Por otro lado, el combinado que representa a Jamaica debió superar una fase previa, en la que eliminó a Nueva Caledonia.

Luego de esto, todo se resume a este partido, un choque único en el que el ganador acabará clasificado al Mundial de 2026, y el perdedor deberá esperar 4 años más.

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El sorteo realizado en el pasado diciembre del 2025 definió que el ganador de esta ronda será parte del grupo K del Mundial, al ocupar la útlima plaza entre Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Hora y dónde ver EN VIVO Jamaica vs RD Congo

Si desea ver EN VIVO al nuevo rival de Colombia, les contamos que puede hacerlo desde las 4:00 p.m. de este 31 de marzo, cuando el choque dé inicio.

Su transmisión oficial puede ser seguida a través de las señales de DSports y WinSports+.

Del mismo modo, aquí les dejamos la lista completa de partidos de repechaje HOY 31 de marzo.