Apple lanza la Macbook Neo, la “más barata” de todas ¿Cuánto costará en Colombia?

En una jugada que ya está dando de qué hablar en el sector tecnológico, Apple presentó la nueva MacBook Neo, su portatil más accesible hasta la fecha. Con un precio inicial de $599 dólares o $2.276.800 pesos colombianos según TRM del día, la firma de Cupertino, California apuesta por ampliar su base de usuarios y seducir a quienes buscan entrar al ecosistema Mac sin realizar una inversión tan elevada como en generaciones anteriores.

La estrategia no es casual. Tras la reciente conversación generada por el lanzamiento del iPhone 17e, la compañía vuelve a captar reflectores con un equipo cuyo eslogan lo dice todo: “Un Mac increíble a un precio sorprendente”.

La gran sorpresa no está solo en el costo, sino en su corazón tecnológico: este modelo prescinde de los habituales chips de la serie M y adopta el A18 Pro, el mismo procesador que debutó en el iPhone 16 Pro. Fabricado con tecnología de 3 nanómetros, integra seis núcleos de CPU, seis de GPU y un motor neuronal de 16 núcleos, pensado para ofrecer eficiencia en tareas cotidianas como navegación web, edición de textos y videollamadas.

En lo visual, la MacBook Neo conserva la estética minimalista que ha definido a Apple durante años. Su estructura de aluminio combina resistencia y ligereza en un cuerpo de apenas 1.23 kilogramos. Está disponible en cuatro acabados llamativos: plata, índigo, rosa nube y un nuevo tono cítrico que aporta frescura a la línea. La pantalla LED de 13 pulgadas con resolución de 2,408 x 1,506 píxeles y 500 nits de brillo promete colores vivos y buena visibilidad incluso en entornos iluminados.

Específicaciones técnicas del Macbook Neo

En cuanto a especificaciones técnicas, el equipo incorpora 8 GB de memoria unificada y opciones de almacenamiento de 256 GB o 512 GB. La batería ofrece hasta 16 horas de autonomía con carga de 20 W, un punto clave para estudiantes y profesionales móviles. A nivel de conectividad incluye dos puertos USB-C —uno con velocidad de hasta 10 GB/s y otro de 480 MB/s—, además de entrada para auriculares, Wi-Fi 6E y Bluetooth 6.

La experiencia se completa con cámara FaceTime HD de 1080p, Magic Keyboard y un amplio trackpad Multi-Touch. Todo funciona bajo macOS Tahoe, optimizado para integrarse con otros dispositivos de la marca.

¿Cuánto costará el Macbook Neo en Colombia?

El modelo de 256 GB sin Touch ID parte desde 599 dólares o $2.276.800 COP, mientras que la versión de 512 GB con Touch ID alcanza los 699 dólares o $2.656.800 COP. Las preventas comienzan el 4 de marzo y su llegada a tiendas está prevista para el 11 de marzo, marcando un nuevo capítulo en la estrategia de Apple por democratizar su universo tecnológico.