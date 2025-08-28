¿Cuándo saldrá el iPhone 17? Esta es la fecha de lanzamiento del nuevo modelo de Apple

Apple por fin confirmó la fecha de su Apple Event 2025, uno de los momentos más esperados del año en el mundo de la tecnología. Durante este encuentro, que se celebra cada septiembre, la compañía presenta oficialmente sus novedades más importantes, desde nuevos dispositivos hasta actualizaciones de software y servicios. Históricamente, el anuncio del nuevo iPhone es lo más esperado de la jornada.

El evento se llevará a cabo el próximo martes 9 de septiembre a las 12:00 p.m. (hora Colombia) en la sede central de la compañía, Apple Park en California, Estado Unidos. Al Apple Event asistirán empleados, desarrolladores, prensa especializada e invitados de todo el mundo, mientras que millones de personas lo seguirán en vivo a través de la página oficial de Apple.

Bajo el lema Awe dropping, la compañía promete sorpresas que podrían ir más allá de la nueva generación de iPhone, con avances en inteligencia artificial y mejoras en su ecosistema de productos.

Cada año, el Apple Event no solo marca el lanzamiento de nuevos dispositivos, sino que también marca tendencia en la industria tecnológica. Las decisiones de diseño, hardware y software de Apple suelen influir en el mercado global y en la dirección que tomarán otros fabricantes.

El iPhone 17 y el nuevo iPhone Air: lo que se sabe hasta ahora

La gran estrella del Apple Event será la nueva generación iPhone 17, que llegaría con cambios importantes en diseño y características. Entre los rumores más destacados está la incorporación de una pantalla ligeramente más grande (0,2 pulgadas más que el iPhone 16), frecuencia de actualización de 120 Hz y una cámara frontal de 24 megapíxeles.

Uno de los anuncios más comentados podría ser el iPhone 17 Air, un modelo ultradelgado que, según filtraciones, sería 2 milímetros más fino que los actuales, convirtiéndose en el iPhone más delgado fabricado hasta la fecha. Sin embargo, esta versión podría sacrificar algunas características, como contar con una sola cámara trasera y la ausencia de altavoz inferior.

La familia se completaría con los modelos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, que incluirían mejoras en la cámara y un rediseño en la parte trasera para reforzar su atractivo en fotografía y vídeo.

El próximo 9 de septiembre, todas estas especulaciones quedarán confirmadas (o desmentidas) cuando Tim Cook y su equipo suban muestren oficialmente el futuro del iPhone.