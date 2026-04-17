Este es el ‘platal’ que ganó Millonarios por su triunfo en Copa Sudamericana: es una gran cifra

Millonarios vivió una semana llena de emociones en el fútbol sudamericano. El equipo ‘embajador’ afrontó su partido por la fecha 2 de la Copa Sudamericana luego de empatar en el ‘clásico capitalino’ el pasado fin de semana.

Los dirigidos por Fabián Bustos se midieron a Boston River de Uruguay en un partido clave para sus aspiraciones en este torneo, tras haber caído en su debut ante O’Higgins.

Con un gol agónico de Carlos Darwin Quintero, el ‘embajador’ consiguió 3 puntos claves para sus aspiraciones. Esto mejoró su panorama deportivo, pero, también le permitió ganar una buena cifra económica.

El ‘platal’ que se llevan por su victoria en Copa Sudamericana

Millonarios logró un resultado de gran emoción en esta semana de fútbol sudamericano. Aunque el equipo capitalino afrontó un partido bastante igualado, logró desequilibrar la balanza a su favor sobre el final.

El equipo ‘albiazul’ derrotó de forma brillante a Boston River de Uruguay, y consiguió sus primeros 3 puntos en la Copa Sudamericana.

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Los ‘embajadores’ empiezan a sacar cabeza en la tabla de este torneo, por lo que su nivel deportivo empieza a mostrar efectos positivos. Sin embargo, su triunfo también le permite ganar una importante cifra monetaria.

Inicialmente, es necesario resaltar que Millonarios ya aseguró 1.800.000 dólares por solo participar en Copa Sudamericana, al igual que todos los equipos que llegaron a esta fase.

Sin embargo, CONMEBOL presenta una importante cantidad de bonos económicos por cada partido. Para aquellos que ganaron su encuentro, al igual que Millonarios, esta confederación asegura 125.000 dólares.

Claramente este triunfo es bastante importante para el equipo de la capital, por lo que se espera que pueda lograr más resultados positivos en este torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en Copa Sudamericana?

Millonarios por el momento deberá enfocarse en conseguir más resultados positivos que mejoren su panorama en el grupo de esta competencia.

Para esto, ‘Millos’ buscará sumar ante Sao Paulo de Brasil, en un partido que tendrá lugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín el 28 de abril a las 7:30 p.m.

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Este encuentro será uno de los más importantes para Millonarios en esta competencia, donde se posiciona empatado a puntos en el segundo puesto, justo en persecusión del equipo brasileño, que se posiciona como líder.