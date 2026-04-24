La Liga Betplay ya dio inicio a su fecha 18, en donde varios equipos se jugaron su paso a la clasificación a los ocho para poder avanzar a la siguiente ronda. Santa Fe, Millonarios, Pasto y Tolima. De los cuatro, los dos equipos de la capital necesitaban sí o sí sumar si querían seguir jugando en pro de clasificar.

Los dos juegos se desarrollaron uno detrás del otro, pues el de Santa Fe dio inicio a las 6:00 p.m., mientras que el de Millonarios a las 8:00 p.m. Allí se pudo ver a los dos cuadros luchando por obtener el mejor resultado, pues el que perdiera iba a quedar eliminado inmediatamente, teniendo en cuenta que no le alcanzaría para los 28 puntos que marcan la clasificación.

Es importante mencionar que esta era la fecha número 18, pues aún queda un partido final que va a dar a conocer la tabla de posiciones con los ocho equipos que van a avanzar a la siguiente ronda. Además, en esta oportunidad, debido al mundial de la FIFA 2026, no habrá cuadrangulares finales, sino que al final se harán cruzados para conocer a los dos que jugarán la gran final.

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Se espera que la final de la Liga BetPlay sea el próximo seis de junio del 2026, pero esto no ha sido confirmado aún por la Dimayor. Justo antes de que se dé inicio al campeonato del mundo, que va a tener una duración aproximada de un poco más de un mes.

Mientras tanto, los próximos partidos de la fecha 18 de la Liga Betplay 2026-1 se van a desarrollar en los próximos días, para presentar el último el próximo domingo en horas de la noche. A la fecha de HOY 23 de abril del 2026, la tabla de posiciones tuvo esta variación, dejando a los cuadros de la capital clasificados.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-1