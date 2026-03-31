Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026; Nacional es líder y Millonarios avanza

Avanza una nueva fecha de la Liga BetPlay 2026-1, en esta oportunidad se presentaron varias novedades, pues muchos de los equipos que se encuentran en los ocho no lograron sumar, mientras que otros se quedaron solo con un punto y otros ganaron.

Esto es de suma importancia, teniendo en cuenta que cada vez faltan menos partidos para que terminen las fechas del todo contra todos donde lo más importante es terminar en las primeras posiciones.

El gran líder sigue siendo Atlético Nacional quien con 13 partido tienes 30 puntos y cada vez le falta menos para poder clasificar. Durante el fin de semana, los verdolagas lograron ganar el encuentro deportivo contra el Deportivo Pasto, quien se queda con el segundo puesto con 27 puntos en 14 partidos.

Otra fue la historia del América de Cali, quienes en el partido de este lunes 30 de marzo perdieron contra el Deportivo Independiente Medellín con un resultado 2-1 y un juego que dejó muchas dudas en sus hinchas.

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Por el lado del Once Caldas, solo logró sumar un punto en un partido que tuvo que ser suspendido el pasado domingo 29 de marzo del 2026 por tormenta eléctrica, pero se terminó jugando el lunes 30 de marzo. El encuentro terminó con un resultado 1-1 contra Llaneros, llegando a la cuarta posición con 14 partidos.

Millonarios volvió a jugar en casa y en esta oportunidad el partido fue muy emotivo por el homenaje a Santiago Castrillón, el jugador de la sub-20 que falleció en días pasados. El juego terminó con un resultado 2-2 contra Fortaleza, sumando punto y quedando en la posición número seis.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-1

Atlético Nacional 30 puntos en 13 partidos jugados

Pasto 27 puntos en 14 partidos

Junior de Barranquilla 25 puntos en 14 partidos

Once Caldas 24 puntos en 14 partidos

Tolima 23 puntos en 13 partidos

Millonarios 21 puntos en 14 partidos

América de Cali 21 puntos en 13 partidos

Internacional de Bogotá 21 puntos en 14 partidos

Bucaramanga 19 puntos en 13 partidos

Deportivo Cali 19 puntos en 14 partidos

Águilas Doradas 19 puntos en 13 partidos

Santa Fe 18 puntos en 13 partidos

Llaneros 17 puntos en 14 partidos

Medellín 16 puntos en 13 partidos

Fortaleza 16 puntos en 14 partidos

Cúcuta 11 puntos en 14 partidos

Alianza 11 puntos en 13 partidos

Jaguares 11 puntos en 13 partidos

Boyacá Chico 8 puntos en 13 partidos

Deportivo Pereira 6 puntos en 13 partidos