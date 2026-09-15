Alcalde de Florencia y Gobernador de Caquetá se fueron a los puños en combate de boxeo: vea el video

Un hecho nunca antes visto tiene en shock a los colombianos, especialmente a los que residen en el departamento del Caquetá. Como si se tratase de una justa deportiva en lo Juegos Olímpicos el gobernador Luis Francisco Ruiz y el alcalde de Florencia Marlon Monsalve Ascanio se enfrentaron en un ring de boxeo.

Su pelea se dio bajo el pasado 12 de septiembre durante el evento ‘Guerra en la Selva’, un espacio planeado para promover el deporte en esta región del sur de Colombia. Además del enfrentamiento entre los dos gobernantes, hubo cinco peleas más. No obstante, el encuentro entre ellos se robó toda la atención, pues nunca antes se había visto algo así.

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¿Cómo fue el combate entre el Gobernador de Caquetá y alcalde de Florencia?

Los dirigentes políticos salieron al ring con sus respectivos protectores, siguiendo todos y cada uno de los protocolos que exige el boxeo. Atentos a las indicaciones del referi, el combate empezó y terminó con sus indicaciones.

La pelea terminó sobre el minuto con quince segundos (1:15) del segundo round cuando el alcalde de Florencia, que portaba indumentaria vinotinto no pudo continuar con el combate. Esto dejó como ganador a su oponente, el gobernador del Caquetá.

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En el espectro político es normal encontrar diferencias entre grupos e individuos, quienes al defender sus corrientes de pensamiento tienen constantes enfrentamientos verbales entre sí. Incluso, las redes sociales llegaron a pensar que su encuentro estaba orientado a acabar con sus discrepacias y no bajo el marco de una gesta deportiva.

¿Cuál era el objetivo de la pelea entre el Gobernador de Caquetá y alcalde de Florencia?

Sin embargo, el evento tenía un rumbo completamente diferente. El evento en general rindió un homenaje al profesor Genaro Granja, legendario exentrenador, campeón y pionero del boxeo en el departamento del Caquetá. Así mismo, dar oficialmente el anuncio de la reactivación del deporte en esta zona del país.

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“Más que una pelea, fue una muestra de la unión, la fraternidad y el trabajo en equipo que hoy une a las dos administraciones para seguir trabajando de la mano por el bienestar de todos los caqueteños y florencianos”, escribió Ruíz a través de su cuenta de Instagram.

Pelea entre Gobernador de Caquetá y alcalde de Florencia desató polémica en redes

Su encuentro deportivo generó un impacto grande en redes sociales. Por un lado, hubo quienes apoyaron la iniciativa y el ingenio que tuvieron los mandatarios para lograr captar la atención de miles de personas. Por otro lado, desató un gran debate en redes sociales sobre el verdadero papel y el actuar de los mandatarios con dos de los cargos más altos e importantes del sector político.