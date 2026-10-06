Imágenes muestran como quedó el rostro de Daniel Torres después de agresión con moneda en Santa Fe vs DIM

Daniel Torres fue uno de los principales protagonistas del mundo del FPC durante el pasado 5 de octubre. El reconocido mediocampista colombiano fue parte de un partido imperdible disputado entre Independiente Santa Fe y el Deportivo Independiente Medellín.

Este partido culminó con un resultado de 1-0 a favor del ‘león’. Sin embargo, el encuentro se vio empañado por un hecho violento vivido en la cancha.

El experimentado jugador de Santa Fe, Daniel Torres salió de la cancha durante el segundo tiempo. Sin embargo, mientras se despedía del público recibió un fuerte impacto por parte de una moneda.

Más noticias: Ni Nacional ni Santa Fe: Estos son los 4 equipos del fútbol colombiano que tienen más de 100 años

Un hincha presente en la tribuna lanzó este objeto contundente al rostro de Torres, quien empezó a sangrar y a reclamar ante el árbitro por este hecho.

Imágenes muestran como quedó el rostro de Daniel Torres después de agresión con moneda

El fútbol colombiano volvió a vivir un acto de violencia en la cancha durante el pasado lunes. Independiente Santa Fe e Independiente Medellín chocaron en búsqueda de puntos claves.

Luego de una contienda igualada en la cancha, los 3 puntos le correspondieron al ‘león’. Sin embargo, el partido presenció un acto de violencia.

Daniel Torres, uno de los jugadores más reconocidos de Santa Fe y antiguo jugador del DIM salió de la cancha. En medio de esta sustitución, Torres aplaudió al público y expresó agradecimiento.

Sin embargo, Torres recibió un fuerte impacto en su rostro producido por una moneda lanzada desde la tribuna. Esto le causó al mediocampista un notable corte con sangrado.

Claramente este hecho se hizo viral en redes sociales, sobre todo con fanáticos preocupados por el estado de este jugador.

Aunque este hecho ha sido repudiado, solo quedó en un susto para el jugador, quien salió poco después del encuentro a brindar declaraciones ante los medios.

🚨 El momento en que Daniel Torres es agredido por una moneda en el #DIM vs. #SantaFe. Reprochable. ❌ https://t.co/gdMf1O5ZRi — Pipe Sierra (@PSierraR) October 6, 2026

Más noticias: Ellos son los cinco técnicos que ya dijeron adiós en la Liga Colombiana 2026-2: ¿por qué?

Allí Torres expresó que solo buscaba agradecer al público, y dijo jocosamente que quien lanzó el objeto tenía muy buena puntería. En esas declaraciones también se pudo ver que Torres tuvo que ser curado por el personal médico, por lo que contaba con una cobertura en la herida.

🏟“LO QUE SUCEDIÓ NO ME HACE CAMBIAR MI CONCEPTO DE LA HINCHADA Y DE LA INSTITUCIÓN” 🇮🇩😅 Daniel Torres habló sobre lo ocurrido después de su sustitución y, con algo de humor, comentó que quien lanzó la moneda “tenía buena puntería”. 🎥Vía: @CarlosAfutbol 📻💻#ElVbarCaracol https://t.co/0kkxO77X6I — El VBAR (@VBarCaracol) October 6, 2026

Se espera que Torres pueda disputar los próximos encuentros con total normalidad, en un momento clave para la temporada de Independiente Santa Fe.