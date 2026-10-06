Revelan imágenes de como quedó la gramilla del estadio El Campín tras concierto de BTS: polémica en redes

El estadio Nemesio Camacho El Campín vivió uno de los shows más emocionantes de su historia durante el pasado fin de semana. La capital recibió a BTS, una de las agrupaciones más reconocidas del K-Pop y la industria musical en todo el mundo.

Los fanáticos de este grupo musical disfrutaron de este show en 2 fechas que contaron con un ‘llenazo’ total. Miles de seguidores bailaron y saltaron al ritmo de los éxitos de este grupo.

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Este show contó con un montaje enorme, en el que se destacó una tarima de gran tamaño, y un escenario con varias secciones para el disfrute de los fanáticos.

Si bien este fue un momento inolvidable para la industria musical, los hinchas del fútbol se han preocupado por el estado de la gramilla del estadio tras este montaje.

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De hecho, durante el pasado 5 de octubre se desató gran polémica en redes, luego de que se mostrara el estado de la gramilla luego de que se retirara el escenario.

Así quedó la gramilla del estadio El Campín tras concierto de BTS

El debate respecto al uso del estadio Nemesio Camacho El Campín ha sido sumamente polémico en los últimos años. Si bien este escenario permite vivir shows musicales de gran magnitud, los fanáticos del balompié se quejan por el estado en el que queda la gramilla.

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Para nadie es un secreto que el movimiento de maquinaria e infraestructura de gran peso para estos shows implica un daño inevitable en la gramilla.

Esto ha afectado a varios equipos en sus compromisos deportivos. Por ello, los fanáticos han pedido que se priorice el uso de este escenario para partidos de fútbol.

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Dicho debate tuvo un capítulo más durante este mes de octubre, luego de la doble fecha de BTS en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El montaje de BTS fue uno de los más grandes vividos en el estadio en los últimos años, lo que causó un desgaste innegable en la gramilla. De hecho, el pasado lunes se habrían filtrado imágenes del estado del césped.

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Una imagen más detallada de la grama del estadio y desde cerca. Gracias a @lavidaporlosco. 📸: @lavidaporlosco https://t.co/SL0G5OUunP — Actualidad Cardenal 🦁🇲🇨 (@InfoCardenal10) October 6, 2026

La cancha de El Campín de Bogotá hoy. @Dimayor @FCF_Oficial @acolfutpro https://t.co/XFda99N0Tf — Henry Jiménez (@BochaJimenez) October 6, 2026

El estado del estadio El Campín ha generado gran revuelo. Sin embargo, se espera que el proceso de recuperación de la gramilla inicie en la brevedad de lo posible.