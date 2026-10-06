¿Nieve en Bogotá? Estas son las mejores imágenes de la granizada del 5 de octubre en la capital

Bogotá vivió una tarde sorprendente durante el pasado lunes 5 de octubre. La capital del país vivió fuertes lluvias y bajas temperaturas en varios sectores de su territorio, en los que las precipitaciones fueron bastantes notables.

El clima capitalino destacó con su versión más fría, y presentó uno de los fenómenos metereológicos más llamativos de los últimos años. Distintas partes de Bogotá vivieron la caída intensa de granizo.

La ‘granizada’ del 5 de octubre sorprendió a muchos, y dejó imágenes bastante llamativas, sobre todo por la forma en la que la capital parecía tener nieve en sus calles.

En caso de que se haya perdido algunos detalles de lo vivido en el territorio capitalino del pasado 5 de octubre, aquí les tenemos las mejores imágenes.

Las mejores imágenes de la granizada en Bogotá del 5 de octubre

Para nadie es un secreto que, Bogotá es una de las ciudades más frías tanto de Colombia, como de Latinoamérica. La capital de Colombia destaca por sus temperaturas bajas, y lluvias frecuentes.

De hecho, durante el pasado 5 de octubre esto volvió a ocurrir. Los bogotanos pudieron vivir fuertes lluvias en varias partes del territorio de la ciudad.

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Esto puede ser considerado algo común en Bogotá. Sin embargo, lo llamativo tuvo lugar cuando empezó a caer granizo en la capital.

Gran cantidad de hielo se hizo presente en el clima de Bogotá, lo que dejó varias imágenes sorprendentes, que pusieron a muchos a fantasear con como se vería la capital con nieve.

La granizada de hoy en Bogotá en el sector de El Salitre https://t.co/hMJUvnROnl — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) October 5, 2026

#IMPRESIONANTE ❄️ Sorprendentes imágenes de la granizada que azotó las últimas horas varios sectores de Bogotá como Modelia, Teusaquillo, Chapinero y Ciudad Salitre. Autoridades hicieron un llamado a los conductores para que transiten con máxima precaución para evitar accidentes. 📹 [ @LordOfReggaeton ] — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 5, 2026

Terrible granizada en Modelia https://t.co/ZMIlzKqpSW — Pilates Modelia (@PilatesModelia) October 5, 2026

#Bogotá | Luego de las altas temperaturas registradas en la capital, se presentan fuertes lluvias con granizadas en las localidades de Engativá, Suba, Fontibón y Kennedy. Vía: @Nia_Maldonadoo https://t.co/qRQodC6mox https://t.co/CYWstaTnav — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 5, 2026

Este hecho ha sido uno de los momentos más icónicos y llamativos vividos en la capital en los últimos años, por lo que estas imágenes fueron sumamente virales.

¿Por qué graniza?

En caso de que usted no desconozca la razón por la que graniza, le contamos que este es un fenómeno climático que tiene explicación.

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Este suceso ocurre cuando llueve, y el viento presente en las nubes eleva las gotas de agua a zonas muy frías, lo que causa que estas se congelen y luego caigan como la lluvia.

Sin dudas, este es uno de los hechos más llamativos, aunque solo ocurre en ciudades donde las temperaturas son bastante bajas.