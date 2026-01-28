Hoy juega el Bayern Munich con Luis Díaz por la Champions League: Hora Colombia, rival y cómo verlo
Luis Díaz y el Bayern Munich buscarán conseguir el liderato en la fecha definitiva de la Champions League este 28 de enero.
El Bayern Munich se prepara para una jornada imperdible junto a Luis Díaz en la Champions League. El histórico equipo alemán prepara un choque clave, con el que cerrará la primera fase de este importante torneo del balompié.
Los bávaros confían en poder asaltar el liderazgo de la tabla de este torneo, en lo que será el gran cierre de esta fase antes de los dieciseisavos y los octavos de final de la ‘orejona’.
Si desea ver este encuentro, y apoyar a Luis Díaz en la Champions League, les contamos todos los detalles de este partido que paralizará el fútbol europeo.
La Champions League vive una gran jornada de cierre este 28 de enero. El histórico torneo europeo vivirá 18 partidos en simultáneo, para así cerrar sus clasificados a la próxima ronda.
Dentro de estos partidos habrá grandes equipos de Europa, los cuales podrían quedar fuera de este torneo. Algunos de ellos son: Napoli, Benfica o Ajax.
En contraste, uno de los equipos con mejor panorama es el Bayern Munich. El club de Luis Díaz está en la segunda posición, a solo 3 de diferencia del liderato ocupado por el Arsenal.
La tabla marcha de la siguiente manera:
1- Arsenal – 21 puntos
2- Bayern Munich – 18 puntos
3- Real Madrid – 15 puntos
4- Liverpool – 15 puntos
5- Tottenham Hotspur – 14 puntos
6- Paris Saint-Germain – 13 puntos
7- Newcastle United – 13 puntos
8- Chelsea – 13 puntos
9- Barcelona – 13 puntos
10- Sporting de Lisboa – 13 puntos
11- Manchester City – 13 puntos
12- Atlético de Madrid – 13 puntos
13- Atalanta – 13 puntos
14- Inter de Milan – 12 puntos
15- Juventus – 12 puntos
16- Borussia Dortmund – 11 puntos
17- Galatasaray – 10 puntos
18- Qarabag – 10 puntos
19- Olympique de Marseille – 9 puntos
20- Bayer Leverkusen – 9 puntos
21- Monaco – 9 puntos
22- PSV Eindhoven – 8 puntos
23- Athletic Club – 8 puntos
24- Olympiacos – 8 puntos
25- Napoli – 8 puntos
26- Copenhagen – 8 puntos
27- Club Brugge – 7 puntos
28- Bodo/Glimt – 6 puntos
29- Benfica – 6 puntos
30- Pafos – 6 puntos
31- Union Saint-Gilloise – 6 puntos
32- Ajax – 6 puntos
33- Eintracht Frankfurt – 4 puntos
34- Slavia Praha – 3 puntos
35- Villarreal 1 punto
36- Kairat – 1 punto
El Bayern deberá ganar su partido, y esperar que el Arsenal no venza al Kairat, para así posicionarse como líder, siempre y cuando rebase la diferencia de gol en la tabla.
Si desea ver a Luis Díaz en la Champions League con esta jornada clave, les contamos que su rival será el PSV Eindhoven, en condición de visitante.
Este choque iniciará a las 3:00 p.m. de Colombia, y puede sintonizarlo en las señales de ESPN y Disney+.
