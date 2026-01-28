Hoy juega el Bayern Munich con Luis Díaz por la Champions League: Hora Colombia, rival y cómo verlo

El Bayern Munich se prepara para una jornada imperdible junto a Luis Díaz en la Champions League. El histórico equipo alemán prepara un choque clave, con el que cerrará la primera fase de este importante torneo del balompié.

Los bávaros confían en poder asaltar el liderazgo de la tabla de este torneo, en lo que será el gran cierre de esta fase antes de los dieciseisavos y los octavos de final de la ‘orejona’.

Si desea ver este encuentro, y apoyar a Luis Díaz en la Champions League, les contamos todos los detalles de este partido que paralizará el fútbol europeo.

La jornada definitiva de la ‘orejona’

La Champions League vive una gran jornada de cierre este 28 de enero. El histórico torneo europeo vivirá 18 partidos en simultáneo, para así cerrar sus clasificados a la próxima ronda.

Dentro de estos partidos habrá grandes equipos de Europa, los cuales podrían quedar fuera de este torneo. Algunos de ellos son: Napoli, Benfica o Ajax.

En contraste, uno de los equipos con mejor panorama es el Bayern Munich. El club de Luis Díaz está en la segunda posición, a solo 3 de diferencia del liderato ocupado por el Arsenal.

La tabla marcha de la siguiente manera:

1- Arsenal – 21 puntos

2- Bayern Munich – 18 puntos

3- Real Madrid – 15 puntos

4- Liverpool – 15 puntos

5- Tottenham Hotspur – 14 puntos

6- Paris Saint-Germain – 13 puntos

7- Newcastle United – 13 puntos

8- Chelsea – 13 puntos

9- Barcelona – 13 puntos

10- Sporting de Lisboa – 13 puntos

11- Manchester City – 13 puntos

12- Atlético de Madrid – 13 puntos

13- Atalanta – 13 puntos

14- Inter de Milan – 12 puntos

15- Juventus – 12 puntos

16- Borussia Dortmund – 11 puntos

17- Galatasaray – 10 puntos

18- Qarabag – 10 puntos

19- Olympique de Marseille – 9 puntos

20- Bayer Leverkusen – 9 puntos

21- Monaco – 9 puntos

22- PSV Eindhoven – 8 puntos

23- Athletic Club – 8 puntos

24- Olympiacos – 8 puntos

25- Napoli – 8 puntos

26- Copenhagen – 8 puntos

27- Club Brugge – 7 puntos

28- Bodo/Glimt – 6 puntos

29- Benfica – 6 puntos

30- Pafos – 6 puntos

31- Union Saint-Gilloise – 6 puntos

32- Ajax – 6 puntos

33- Eintracht Frankfurt – 4 puntos

34- Slavia Praha – 3 puntos

35- Villarreal 1 punto

36- Kairat – 1 punto

Rival, hora y dónde ver a Luis Díaz en la Champions League

El Bayern deberá ganar su partido, y esperar que el Arsenal no venza al Kairat, para así posicionarse como líder, siempre y cuando rebase la diferencia de gol en la tabla.

Si desea ver a Luis Díaz en la Champions League con esta jornada clave, les contamos que su rival será el PSV Eindhoven, en condición de visitante.

Este choque iniciará a las 3:00 p.m. de Colombia, y puede sintonizarlo en las señales de ESPN y Disney+.