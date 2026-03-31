HOY es el cumpleaños de Angus Young, de AC/DC: estos son los 3 mejores solos de su carrera

Angus Young es uno de los guitarristas más grandes en la historia del rock. Este icónico músico ha marcado época, gracias a su estilo, y la extensa trayectoria que ha logrado acumular dentro de una banda de la talla de AC/DC.

HOY martes 31 de marzo es uno de los días más especiales para los amantes del rock y de este guitarrista. Esto se debe a que es su cumpleaños número 71.

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Para celebrar la trayectoria de esta leyenda y su pasión detrás de la guitarra, aquí les resaltaremos los 3 mejores solos con los que ha deleitado a su público por el mundo.

Los 3 mejores solos de Angus Young

Para nadie es un secreto que Angus Young es uno de los guitarristas más grandes y brillantes en la historia del rock. Este músico ha sido capaz de estremecer a miles de personas, con ‘solos’ y ‘riffs’ absolutamente notables.

Varios éxitos de AC/DC han demostrado que incluso a una edad avanzada, Young todavía es capaz de ‘rockear’ y enamorar a toda una industria encantada por su electricidad.

Muchos de sus solos se han convertido en historia pura y total. Por ello aquí les contaremos cuales son los 3 mejores de su carrera como guitarrista.

El primero es, sin dudas, para ‘Back In Black’. Este es uno de los solos más grandes en la historia del rock, y así lo demuestra su estructura y fuerza sonora.

Este éxito ha hecho que miles de personas se aficionen a AC/DC, y parte de esto es gracias al solo de Angus Young en esta canción. Este éxito ha marcado época, y en parte es gracias a la pasión de este guitarrista.

El segundo puesto es para ‘Thunderstruck’. Esta es una de las composiciones con mayor capacidad de formar ‘pogos’ en los shows de AC/DC.

La potencia electrizante de esta canción es notable. Esto no solo por su ‘riff’ inconfundible, sino también por el gran solo con el que Angus Young ha sido puesto en el lugar de leyenda.

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Finalmente, el último solo de esta lista es el de ‘Let There Be Rock’. Este es uno de los más técnicos y potentes de Angus Young, y así lo denota su versión en vivo, siendo una de las más brillantes de la música.

Sin dudas, este guitarrista es uno de los más épicos del rock, y nada mejor que celebrarlo en su cumpleaños.