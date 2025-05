Este es el mejor guitarrista de todos los tiempos para Angus Young: “Mejor que el resto”

Aunque los solos de guitarra suelen ser el foco en las bandas de rock, para Angus Young, cofundador y guitarrista principal de AC/DC, el verdadero poder de una banda reside en la fuerza de su base rítmica. A lo largo de su carrera, el músico ha sido contundente al rendir tributo a quien considera el verdadero pilar de la agrupación: su hermano mayor, Malcolm Young.

“Personas como Malcolm están haciendo algo mejor que el resto de nosotros”, declaró Angus en una entrevista con Guitar World en 2017, reafirmando el legado musical de Malcolm como el alma sonora de AC/DC.

¿Por qué Angus Young dice que el mejor guitarrista de todos los tiempos es Malcolm Young?

A pesar de que Malcolm siempre prefirió mantenerse fuera del centro de atención, su impronta dentro de la banda fue esencial. Fue él quien, junto a Angus, fundó AC/DC en 1973, estableciendo desde el inicio un estilo sonoro marcado por riffs contundentes y un ritmo implacable que definiría a generaciones enteras.

“No puedo negar que los solos de Eric Clapton y Eddie Van Halen han influenciado a muchos, pero para mí, lo realmente impresionante e importante en una banda es la parte rítmica. Malcolm es una gran inspiración para mí; me mantiene en pie”, confesó Angus, resaltando la importancia de la guitarra rítmica frente al virtuosismo solista.

La conexión fraternal entre ambos no solo se notaba en el estudio, sino también sobre el escenario. Angus ha recordado cómo, en los momentos más intensos de un show, bastaba con mirar hacia atrás para recuperar fuerzas: “Incluso cuando estoy cansado de correr por el escenario durante dos horas, miro hacia atrás y veo lo que está haciendo, y eso me da el impulso que a veces necesito”. Esa complicidad fue parte esencial del éxito de AC/DC, construida sobre una sincronía única que no se puede fabricar: se nace con ella.

Figuras clave en la formación musical de Angus Young

Angus también ha hablado de otras figuras clave en su formación musical. En una entrevista con Forbes, reveló su admiración por uno de los pioneros del rock and roll: “Little Richard, me encantó la energía. Aún hoy, si quiero escuchar rock and roll, esa energía y canciones impactantes, escucho a Little Richard”.

Este entusiasmo por la energía y el desenfreno del rock primitivo también era compartido por Bon Scott, el primer vocalista de AC/DC. Angus recordó cómo Scott hablaba con admiración sobre un joven Brian Johnson interpretando temas de Little Richard en un club londinense.

“Siempre decía que para alguien que cantaba rock & roll, Little Richard era el ícono. Nos contó una historia sobre cómo había visto a Brian en un club de Londres cantando a todo pulmón una melodía de Little Richard. Entonces dijo que siempre se quedó con él”.

Más allá de su imagen icónica y sus pasos frenéticos sobre el escenario, Angus nunca ha dejado de reconocer que el verdadero cimiento de AC/DC fue Malcolm. Su capacidad para mantener todo unido con riffs simples pero potentes es lo que permitió que el resto de la banda pudiera brillar.